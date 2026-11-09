Passagem secreta e porta blindada: o que o MP achou na mansão do ex-presidente do Paraguai

Uma passagem secreta e uma porta blindada com sistema de segurança de nível 7 foram encontradas durante uma operação de busca e apreensão na mansão do ex-presidente do Paraguai Santiago Peña, em San Bernardino, a cerca de 50 quilômetros de Assunção. Os investigadores não conseguiram abrir a estrutura e deverão retornar ao imóvel para continuar as buscas.

Segundo o jornal paraguaio ABC Color, os agentes do Ministério Público descobriram uma passagem escondida no fim de um corredor, que dava acesso à porta blindada. A operação ocorreu no domingo, 8, como parte das investigações sobre o colapso do Ueno Bank, instituição financeira ligada ao ex-presidente.

A porta possui um sistema de segurança de nível 7, considerado de alta proteção, e exige pelo menos quatro formas diferentes de autenticação para permitir a entrada. Entre os mecanismos estão reconhecimento facial ou da íris, impressão digital, senha numérica (PIN) e chaves do tipo multilock.

Os promotores encerraram a diligência sem conseguir acessar o espaço protegido. Até o momento, não há informações sobre o que existe atrás da porta ou quando os investigadores retornarão à residência.

Por que a mansão de Santiago Peña está sendo investigada?

A residência está sob investigação por causa de empréstimos concedidos pelo Ueno Bank, instituição que sofreu intervenção do Banco Central do Paraguai (BCP) na semana passada.

Segundo a Promotoria, Peña recebeu dois empréstimos do banco em maio de 2024, no valor total de aproximadamente US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões, na cotação da época), para financiar a construção da mansão.

As parcelas mensais chegavam a cerca de US$ 38 mil (R$ 200 mil), valor quase seis vezes superior ao salário que ele recebia como presidente, de acordo com a investigação.

O Ministério Público apura se Peña favoreceu o Ueno Bank com recursos públicos. O ex-presidente integrou o grupo controlador da instituição como acionista até 2025.

Segundo a investigação, o banco recebeu depósitos de entidades públicas enquanto concedia créditos considerados irregulares a empresas vinculadas a seus proprietários.

Como o escândalo bancário levou à prisão de Peña?

O Banco Central do Paraguai determinou a intervenção no Ueno Bank na terça-feira, 3, por insolvência. A medida deixou aproximadamente 3 milhões de clientes sem acesso aos depósitos, número equivalente a cerca de metade da população do país.

Oito diretores da instituição estão presos. A crise desencadeou manifestações de correntistas e aumentou a pressão política sobre o então presidente.

Na sexta-feira, 6, Peña foi destituído da Presidência após um processo acelerado de impeachment no Senado. No dia seguinte, a Justiça decretou sua prisão preventiva por suspeita de envolvimento nas irregularidades bancárias.

O ex-presidente, de 47 anos, permanece detido em um regimento militar de Assunção. Ele é investigado por suspeita de lesão de confiança, na condição de instigador, e administração em proveito próprio, na condição de autor.

O então vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do Paraguai e anunciou medidas para reduzir os prejuízos dos correntistas.

Segundo Alliana, quase 1,2 milhão de clientes já tiveram seus depósitos restituídos, em um montante próximo de US$ 158 milhões (cerca de R$ 870 milhões).

O novo presidente também determinou que os afetados pela crise não sejam cobrados por multas, encargos por atraso ou juros decorrentes dos problemas no banco. A restituição dos depósitos deve continuar ao longo desta semana.