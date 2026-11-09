Trader, analista ou gestor de investimentos? Veja quanto ganha cada profissional

O mercado financeiro reúne profissionais com responsabilidades diferentes na análise de ativos, execução de operações e administração de recursos. Entre as carreiras estão trader, analista de investimentos e gestor de portfólio, funções que exigem conhecimentos técnicos, capacidade de interpretação de dados e compreensão do cenário econômico.

Além das atribuições, as remunerações também variam conforme o cargo, o nível de experiência e o porte da instituição financeira. O Guia Salarial 2026 da Robert Half apresenta projeções que chegam a mais de R$ 40 mil mensais em determinadas posições de gestão de investimentos.

Na Black Friday EXAME Saint Paul, são seis MBAs online pelo preço de um e uma década de acesso aos conteúdos. A oferta reúne diferentes áreas de conhecimento para profissionais que desejam ampliar sua formação executiva.

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Quanto ganha um trader?

O trader é o profissional responsável por executar operações de compra e venda de ativos financeiros, como ações, moedas, contratos futuros e títulos. Seu trabalho envolve acompanhar as oscilações do mercado, identificar oportunidades e administrar riscos relacionados às negociações.

Segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half, um trader no nível de analista recebe entre R$ 10.800 e R$ 16.550 por mês. A mediana da faixa é de R$ 13.500.

Em posições mais experientes, a remuneração aumenta. Para profissionais no nível de associate, por exemplo, os salários variam de R$ 14.450 a R$ 22.150. Já no cargo de diretor, a faixa vai de R$ 33.450 a R$ 51.100.

Quanto ganha um analista de investimentos?

O analista de investimentos estuda empresas, setores e ativos financeiros para identificar oportunidades e avaliar riscos. Entre suas atividades estão a interpretação de balanços, a análise de indicadores econômicos e a elaboração de relatórios que apoiam decisões de investimento.

No segmento de Equity Research, voltado à análise de ações e empresas, o Guia Salarial 2026 da Robert Half aponta salários entre R$ 16.150 e R$ 24.650 mensais para analistas. A remuneração mediana é de R$ 19.950.

O trabalho exige conhecimentos de contabilidade, avaliação de empresas, modelagem financeira e interpretação de cenários econômicos. A capacidade de transformar informações complexas em recomendações também faz parte das competências da função.

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Quanto ganha um gestor de investimentos?

O gestor de investimentos é responsável por administrar carteiras e tomar decisões sobre a alocação de recursos, considerando objetivos financeiros, perfil de risco e condições do mercado.

Na gestão de portfólio, a remuneração varia conforme a especialização. Segundo a Robert Half, um gestor de renda variável recebe entre R$ 27.350 e R$ 41.800 mensais. Para gestores de renda fixa, a faixa fica entre R$ 28.400 e R$ 43.550.

A função exige visão estratégica, conhecimento de diferentes classes de ativos e capacidade de avaliar riscos e oportunidades. Também envolve acompanhar o desempenho das carteiras e ajustar posições conforme as condições econômicas.

Formação executiva pode ampliar conhecimentos no mercado financeiro

Embora tenham atividades distintas, as três carreiras exigem atualização constante sobre economia, investimentos, gestão de riscos e funcionamento dos mercados. Para profissionais que desejam assumir novas responsabilidades ou aprofundar conhecimentos, a formação executiva pode contribuir para desenvolver uma visão mais abrangente do setor.

Nesse contexto, cursos de MBA em Mercado Financeiro e áreas relacionadas permitem aprofundar conceitos de análise de investimentos, gestão de carteiras e tomada de decisão. A escolha da formação depende dos objetivos profissionais e das competências que cada pessoa pretende desenvolver.

Black Friday EXAME Saint Paul reúne seis MBAs em uma única oferta

A Black Friday EXAME Saint Paul apresenta uma oportunidade de acesso à formação executiva em diferentes áreas de negócios. A campanha reúne seis MBAs online pelo preço de um, com 10 anos de acesso aos conteúdos.

Entre as áreas contempladas estão Mercado Financeiro, Finanças Corporativas, Inteligência Artificial, Liderança e Gestão, Marketing: Branding e Performance e Inteligência de Mercado.

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