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Trader, analista ou gestor de investimentos? Veja quanto ganha cada profissional

Guia Salarial 2026 da Robert Half aponta remunerações que ultrapassam R$ 40 mil para profissionais experientes em determinadas funções do mercado financeiro

Trader, analista ou gestor de investimentos? Veja quanto ganha cada profissional (Magnific)

Trader, analista ou gestor de investimentos? Veja quanto ganha cada profissional (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10h36.

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O mercado financeiro reúne profissionais com responsabilidades diferentes na análise de ativos, execução de operações e administração de recursos. Entre as carreiras estão trader, analista de investimentos e gestor de portfólio, funções que exigem conhecimentos técnicos, capacidade de interpretação de dados e compreensão do cenário econômico.

Além das atribuições, as remunerações também variam conforme o cargo, o nível de experiência e o porte da instituição financeira. O Guia Salarial 2026 da Robert Half apresenta projeções que chegam a mais de R$ 40 mil mensais em determinadas posições de gestão de investimentos.

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Quanto ganha um trader?

O trader é o profissional responsável por executar operações de compra e venda de ativos financeiros, como ações, moedas, contratos futuros e títulos. Seu trabalho envolve acompanhar as oscilações do mercado, identificar oportunidades e administrar riscos relacionados às negociações.

Segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half, um trader no nível de analista recebe entre R$ 10.800 e R$ 16.550 por mês. A mediana da faixa é de R$ 13.500.

Em posições mais experientes, a remuneração aumenta. Para profissionais no nível de associate, por exemplo, os salários variam de R$ 14.450 a R$ 22.150. Já no cargo de diretor, a faixa vai de R$ 33.450 a R$ 51.100.

Quanto ganha um analista de investimentos?

O analista de investimentos estuda empresas, setores e ativos financeiros para identificar oportunidades e avaliar riscos. Entre suas atividades estão a interpretação de balanços, a análise de indicadores econômicos e a elaboração de relatórios que apoiam decisões de investimento.

No segmento de Equity Research, voltado à análise de ações e empresas, o Guia Salarial 2026 da Robert Half aponta salários entre R$ 16.150 e R$ 24.650 mensais para analistas. A remuneração mediana é de R$ 19.950.

O trabalho exige conhecimentos de contabilidade, avaliação de empresas, modelagem financeira e interpretação de cenários econômicos. A capacidade de transformar informações complexas em recomendações também faz parte das competências da função.

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Quanto ganha um gestor de investimentos?

O gestor de investimentos é responsável por administrar carteiras e tomar decisões sobre a alocação de recursos, considerando objetivos financeiros, perfil de risco e condições do mercado.

Na gestão de portfólio, a remuneração varia conforme a especialização. Segundo a Robert Half, um gestor de renda variável recebe entre R$ 27.350 e R$ 41.800 mensais. Para gestores de renda fixa, a faixa fica entre R$ 28.400 e R$ 43.550.

A função exige visão estratégica, conhecimento de diferentes classes de ativos e capacidade de avaliar riscos e oportunidades. Também envolve acompanhar o desempenho das carteiras e ajustar posições conforme as condições econômicas.

Formação executiva pode ampliar conhecimentos no mercado financeiro

Embora tenham atividades distintas, as três carreiras exigem atualização constante sobre economia, investimentos, gestão de riscos e funcionamento dos mercados. Para profissionais que desejam assumir novas responsabilidades ou aprofundar conhecimentos, a formação executiva pode contribuir para desenvolver uma visão mais abrangente do setor.

Nesse contexto, cursos de MBA em Mercado Financeiro e áreas relacionadas permitem aprofundar conceitos de análise de investimentos, gestão de carteiras e tomada de decisão. A escolha da formação depende dos objetivos profissionais e das competências que cada pessoa pretende desenvolver.

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Entre as áreas contempladas estão Mercado Financeiro, Finanças Corporativas, Inteligência Artificial, Liderança e Gestão, Marketing: Branding e Performance e Inteligência de Mercado.

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