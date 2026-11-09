China dá mais dois meses de trégua aos EUA na disputa por terras raras

A China anunciou nesta segunda-feira, 9, a prorrogação por dois meses da suspensão de controles adicionais sobre a exportação de terras raras e outros materiais estratégicos. As restrições, que voltariam a valer neste mês, permanecerão suspensas até 10 de janeiro de 2027.

A decisão preserva parte do acordo comercial firmado entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump em novembro de 2025, após uma reunião na Coreia do Sul.

O entendimento havia suspendido por um ano medidas que ampliavam o controle chinês sobre o fornecimento de insumos utilizados em setores de alta tecnologia.

O Ministério do Comércio da China confirmou a extensão em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, sem apresentar detalhes adicionais, segundo a Reuters.

O anúncio faz parte de uma suspensão mais ampla de medidas comerciais retaliatórias e tarifas adotadas por Pequim, enquanto os dois países negociam um acordo comercial de longo prazo.

A prorrogação ocorre às vésperas de uma nova visita de Trump à China. O presidente americano deve participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), marcada para 18 e 19 de novembro, em Shenzhen, onde há expectativa de um encontro com Xi Jinping.

Como começou a disputa pelas terras raras?

A China introduziu controles sobre a exportação de determinadas terras raras em abril de 2025 e ampliou as restrições em outubro daquele ano.

As medidas passaram a abranger um conjunto maior de produtos e tecnologias, incluindo determinados diamantes de uso industrial e tecnologias relacionadas a baterias de lítio.

A escalada das restrições ocorreu durante um período de intensificação das disputas comerciais entre Washington e Pequim. O controle chinês sobre o fornecimento de minerais estratégicos tornou-se um dos principais instrumentos de pressão nas negociações com os Estados Unidos.

Em novembro de 2025, após uma reunião entre Trump e Xi, a Casa Branca anunciou um acordo que previa a suspensão das restrições adicionais por um ano.

O entendimento também contemplava a emissão de licenças gerais para exportações de materiais como gálio, germânio, antimônio e grafite, destinados a usuários finais nos Estados Unidos e a fornecedores internacionais.

Em contrapartida, Washington concordou em manter suspensas determinadas tarifas de retaliação contra produtos chineses, incluindo uma tarifa adicional de 100% que estava prevista para entrar em vigor naquele mês.

Por que as terras raras são estratégicas?

As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos utilizados na fabricação de produtos como smartphones, veículos elétricos, turbinas eólicas e equipamentos de defesa.

Embora esses elementos não sejam necessariamente escassos na natureza, sua extração e seu processamento exigem tecnologias específicas. A China concentra cerca de 70% da capacidade global de refino, o que lhe confere influência sobre cadeias produtivas internacionais.

Outros materiais incluídos nas negociações comerciais também são relevantes para a indústria tecnológica. O gálio e o germânio são utilizados na produção de semicondutores e painéis solares, enquanto o grafite é um componente das baterias de íons de lítio.

A nova prorrogação mantém suspensa a aplicação das restrições adicionais até janeiro, enquanto China e Estados Unidos continuam negociando as condições de um acordo comercial mais duradouro.