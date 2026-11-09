China dá mais dois meses de trégua aos EUA na disputa por terras raras

Terras raras: China prorrogou até 10 de janeiro de 2027 a suspensão de controles adicionais sobre exportações de materiais estratégicos. (SAUL LOEB/AFP)
Repórter
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09h00.
A China estendeu por dois meses a suspensão de controles adicionais sobre a exportação de terras raras e materiais estratégicos. As restrições, que voltariam a valer em novembro de 2026, permanecerão suspensas até janeiro de 2027. A decisão preserva parte do acordo comercial entre Xi Jinping e Donald Trump fechado em novembro de 2025, mantendo negociações para um acordo comercial de longo prazo.
A China anunciou nesta segunda-feira, 9, a prorrogação por dois meses da suspensão de controles adicionais sobre a exportação de terras raras e outros materiais estratégicos. As restrições, que voltariam a valer neste mês, permanecerão suspensas até 10 de janeiro de 2027.
A decisão preserva parte do acordo comercial firmado entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump em novembro de 2025, após uma reunião na Coreia do Sul.
O entendimento havia suspendido por um ano medidas que ampliavam o controle chinês sobre o fornecimento de insumos utilizados em setores de alta tecnologia.
O Ministério do Comércio da China confirmou a extensão em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, sem apresentar detalhes adicionais, segundo a Reuters.
O anúncio faz parte de uma suspensão mais ampla de medidas comerciais retaliatórias e tarifas adotadas por Pequim, enquanto os dois países negociam um acordo comercial de longo prazo.
A prorrogação ocorre às vésperas de uma nova visita de Trump à China. O presidente americano deve participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), marcada para 18 e 19 de novembro, em Shenzhen, onde há expectativa de um encontro com Xi Jinping.
A China introduziu controles sobre a exportação de determinadas terras raras em abril de 2025 e ampliou as restrições em outubro daquele ano.
As medidas passaram a abranger um conjunto maior de produtos e tecnologias, incluindo determinados diamantes de uso industrial e tecnologias relacionadas a baterias de lítio.
A escalada das restrições ocorreu durante um período de intensificação das disputas comerciais entre Washington e Pequim. O controle chinês sobre o fornecimento de minerais estratégicos tornou-se um dos principais instrumentos de pressão nas negociações com os Estados Unidos.
Em novembro de 2025, após uma reunião entre Trump e Xi, a Casa Branca anunciou um acordo que previa a suspensão das restrições adicionais por um ano.
O entendimento também contemplava a emissão de licenças gerais para exportações de materiais como gálio, germânio, antimônio e grafite, destinados a usuários finais nos Estados Unidos e a fornecedores internacionais.
Em contrapartida, Washington concordou em manter suspensas determinadas tarifas de retaliação contra produtos chineses, incluindo uma tarifa adicional de 100% que estava prevista para entrar em vigor naquele mês.
As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos utilizados na fabricação de produtos como smartphones, veículos elétricos, turbinas eólicas e equipamentos de defesa.
Embora esses elementos não sejam necessariamente escassos na natureza, sua extração e seu processamento exigem tecnologias específicas. A China concentra cerca de 70% da capacidade global de refino, o que lhe confere influência sobre cadeias produtivas internacionais.
Outros materiais incluídos nas negociações comerciais também são relevantes para a indústria tecnológica. O gálio e o germânio são utilizados na produção de semicondutores e painéis solares, enquanto o grafite é um componente das baterias de íons de lítio.
A nova prorrogação mantém suspensa a aplicação das restrições adicionais até janeiro, enquanto China e Estados Unidos continuam negociando as condições de um acordo comercial mais duradouro.