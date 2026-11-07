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Votos não contabilizados em cartão de memória mudam eleição na Geórgia

Gerald Greene, que estava atrás por menos de 100 votos, passou a liderar por 262 votos; funcionários do condado têm até segunda-feira para certificar o resultado

Geórgia investiga cartão com votos não contabilizados que pode mudar eleição (Reprodução/Redes Sociais)

Geórgia investiga cartão com votos não contabilizados que pode mudar eleição (Reprodução/Redes Sociais)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 18h00.

Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 18h11.

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Um cartão de memória com centenas de votos não contabilizados alterou o resultado de uma eleição legislativa na Geórgia. O deputado republicano Gerald Greene passou a liderar o democrata Harry James por 262 votos após a inclusão desses votos. O secretário de Estado Brad Raffensperger abriu investigação para apurar o caso.

Um cartão de memória com várias centenas de votos que não foram carregados no sistema eleitoral mudou o resultado de uma disputa legislativa local na Geórgia.

O secretário de Estado, Brad Raffensperger, abriu uma investigação para apurar o que aconteceu no Condado de Seminole.

Alteração no resultado

O deputado estadual Gerald Greene, que buscava a reeleição, estava atrás do democrata Harry James por menos de 100 votos antes da inclusão dos votos do cartão. Com eles, Greene passou a liderar por 262 votos. Os funcionários eleitorais do condado têm até segunda-feira para certificar o resultado.

"Essa falha não afetou apenas os números: ela mudou quem estava liderando a eleição", disse Raffensperger, que é republicano. "Isso é inaceitável e pretendemos descobrir exatamente como aconteceu."

Segundo comunicado do gabinete do secretário de Estado, a apuração busca entender por que o cartão não foi enviado ao sistema de gestão eleitoral do condado em 3 de novembro. As autoridades o encontraram depois que o gabinete identificou uma discrepância entre o registro de eleitores nas assembleias de voto e o total de votos computados.

O secretário de Estado e a eleição de 2020

Raffensperger ganhou projeção nacional ao defender a validade dos resultados de 2020 na Geórgia diante das alegações de fraude feitas por Donald Trump e seus aliados.

Em uma ligação telefônica em janeiro de 2021, Trump pediu que ele "encontrasse 11.780 votos" para reverter o resultado no estado. Raffensperger rejeitou o pedido.

*Com informações da Bloomberg

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