Votos não contabilizados em cartão de memória mudam eleição na Geórgia

Um cartão de memória com várias centenas de votos que não foram carregados no sistema eleitoral mudou o resultado de uma disputa legislativa local na Geórgia.

O secretário de Estado, Brad Raffensperger, abriu uma investigação para apurar o que aconteceu no Condado de Seminole.

Alteração no resultado

O deputado estadual Gerald Greene, que buscava a reeleição, estava atrás do democrata Harry James por menos de 100 votos antes da inclusão dos votos do cartão. Com eles, Greene passou a liderar por 262 votos. Os funcionários eleitorais do condado têm até segunda-feira para certificar o resultado.

"Essa falha não afetou apenas os números: ela mudou quem estava liderando a eleição", disse Raffensperger, que é republicano. "Isso é inaceitável e pretendemos descobrir exatamente como aconteceu."

Segundo comunicado do gabinete do secretário de Estado, a apuração busca entender por que o cartão não foi enviado ao sistema de gestão eleitoral do condado em 3 de novembro. As autoridades o encontraram depois que o gabinete identificou uma discrepância entre o registro de eleitores nas assembleias de voto e o total de votos computados.

O secretário de Estado e a eleição de 2020

Raffensperger ganhou projeção nacional ao defender a validade dos resultados de 2020 na Geórgia diante das alegações de fraude feitas por Donald Trump e seus aliados.

Em uma ligação telefônica em janeiro de 2021, Trump pediu que ele "encontrasse 11.780 votos" para reverter o resultado no estado. Raffensperger rejeitou o pedido.

*Com informações da Bloomberg