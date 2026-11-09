'Espelho, espelho meu': Nestlé cria experiência que conecta IA, saúde e vendas em farmácias

RESUMO ＋ A companhia Nestlé estreou em 2026 o Espelho do Bem-Estar, ferramenta que usa inteligência artificial para estimar indicadores de bem-estar por meio de uma leitura facial de 30 segundos em farmácias Pague Menos de Fortaleza, São Paulo e Salvador. A iniciativa integra um investimento previsto de R$ 2 bilhões em Nutrição & Saúde entre 2025 e 2028.

Um espelho capaz de estimar indicadores relacionados ao bem-estar a partir de uma leitura facial de 30 segundos. Essa é a nova aposta da Nestlé para aproximar tecnologia, orientação nutricional e consumo dentro das farmácias. A iniciativa, que estreia em Fortaleza, São Paulo e Salvador, faz parte da estratégia da companhia para ampliar a atuação de seu negócio de Nutrição & Saúde, e quer transformar a experiência no ponto de venda em uma oportunidade de relacionamento direto com os clientes.

A novidade chega em um momento de expansão dos investimentos da companhia nessa frente. Entre 2025 e 2028, a Nestlé prevê investir R$ 2 bilhões na unidade, que reúne soluções para diferentes necessidades ao longo da vida, da nutrição infantil à adulta. O valor equivale a 30% do total de investimentos anunciados pela empresa no país durante o período.

"Esse investimento reflete um momento relevante para o setor e se conecta diretamente com a estratégia de não focar apenas no desenvolvimento de novos produtos, mas evoluir na forma como nos relacionamos com os consumidores", afirma Victor Vendramini, head de excelência digital e e-commerce D2C em Nutrição & Saúde na Nestlé Brasil.

Do reflexo para o carrinho de compras

Batizado de Espelho do Bem-Estar, o dispositivo utiliza inteligência artificial e visão computacional para analisar pequenas variações visuais provocadas pela circulação sanguínea no rosto. De acordo com a companhia, a partir da leitura, a ferramenta apresenta estimativas de indicadores como frequência cardíaca e respiratória, níveis de estresse, equilíbrio emocional, idade aparente da pele e aspectos relacionados à composição corporal.

A Nestlé afirma que o modelo foi desenvolvido a partir de imagens faciais de mais de 60 mil pessoas, com mais de 3 milhões de registros. Os dados, segundo a companhia, foram analisados por profissionais de saúde e utilizados no treinamento da tecnologia.

A leitura facial não exige contato físico nem sensores no corpo. As informações captadas são enviadas de forma protegida para processamento na nuvem, e os resultados são apresentados ao usuário em poucos segundos.

No Brasil, a experiência estreia em uma parceria exclusiva com a rede de farmácias Pague Menos. Em Fortaleza, o consumidor encontra o espelho físico na loja conceito da rede. Já em São Paulo e Salvador, a tecnologia será disponibilizada em uma versão adaptada para iPad.

A escolha das farmácias como ponto de partida está relacionada ao papel do canal no mercado de nutrição e saúde. Para a companhia, esses estabelecimentos concentram consumidores em busca de soluções para diferentes necessidades, mas a variedade de produtos pode dificultar a escolha.

“Você vê aquelas gôndolas gigantes cheias de produto e, muitas vezes, não sabe nem por onde começar a escolher. Queremos ajudar nessa jornada, combinando educação, orientação e informações”, diz Vendramini.

A proposta é que o espelho funcione como uma porta de entrada para uma conversa sobre hábitos, alimentação e bem-estar, com acompanhamento de profissionais da área de nutrição. A partir dos indicadores apresentados, esses profissionais podem esclarecer dúvidas e mostrar produtos do portfólio da Nestlé relacionados às necessidades do consumidor.

Espelho do Bem-Estar: ferramenta lançada pela Nestlé estreia em parceria com a rede de farmácias Pague Menos (Divulgação)

Tendências mapeadas

Sobre o funcionamento da ferramenta, Vendramini conta que um indicador relacionado ao estresse, por exemplo, pode abrir uma conversa sobre soluções para o gerenciamento do estresse. Já a estimativa de idade aparente da pele pode levar à apresentação de produtos associados à beleza e ao cuidado com a pele, como o colágeno.

“Existem formas de conseguir fazer essa correlação e, claro, a interpretação sempre será feita junto de um profissional de saúde presente no local. Esses profissionais são parceiros de extrema importância para Nutrição & Saúde e têm toda a credibilidade para fazer a interpretação", destaca o executivo.

Em torno do espelho, a companhia organizou categorias como imunidade, beleza da pele, funcionamento intestinal e suporte ao uso de GLP-1 para ajudar o consumidor a navegar visualmente entre as possibilidades do portfólio.

A experiência, no entanto, não se encerra na tela. A jornada também pode continuar no ambiente digital por meio da Nina, assistente virtual desenvolvida pela equipe brasileira da Nestlé e treinada por médicos, nutricionistas e outros especialistas. A ferramenta reúne conteúdos sobre hábitos, rotina e alimentação, além de permitir que o consumidor explore informações complementares sobre bem-estar e soluções nutricionais.

Cinco vezes mais vendas

A Nestlé já vem testando tecnologias semelhantes em outros mercados, como Europa, Ásia, Estados Unidos e Canadá. Segundo Vendramini, a experiência começou na Coreia do Sul, inicialmente voltada a iniciativas de wellness e skincare, e foi posteriormente adaptada para outros países.

"Chegamos a ter um aumento de cinco vezes nas vendas nos locais que tiveram essa experiência implementada. É um dado incrível. Se houve esse aumento de vendas, é sinal de que as pessoas conseguiram ter muito mais acesso à informação e se sentiram seguras para seguir a jornada nutricional da maneira adequada", destaca.

No Brasil, a expectativa é duplicar as vendas dos produtos associados às ativações nas lojas participantes. A escolha de dois formatos, espelho físico e iPad, também faz parte do teste. A empresa pretende utilizar os primeiros meses da operação para avaliar o desempenho dos formatos e planejar a expansão nacional, prevista para 2027.

Para Vendramini, o sucesso da iniciativa também acompanha uma mudança mais ampla na relação entre marcas e consumidores.

"A experiência do consumidor dentro do ponto de venda, integrada a serviços que ajudam a oferecer mais conhecimento, é fundamental para as marcas conseguirem evoluir e aumentar o consumo”, finaliza.

Onde testar o Espelho do Bem-Estar

A experiência é gratuita e está disponível, em 2026, nos seguintes endereços:

Espelho físico

Fortaleza (CE): Avenida Beira Mar, 2610.

Versão via iPad

Salvador (BA): Salvador Shopping, Avenida Tancredo Neves, 3133.

São Paulo (SP): Rua Joaquim Távora, 1086, Vila Mariana.