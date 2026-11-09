COP31: Cuidar do clima é cuidar das pessoas

Por Fábio Brasiliano*

Em novembro de 2026, líderes mundiais, empresários e representantes da sociedade civil estarão reunidos na Turquia para a COP31, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Para boa parte da população, pode parecer mais um encontro internacional distante da realidade cotidiana. Mas a agenda climática está diretamente relacionada à disponibilidade de água e energia, ao preço dos alimentos, à geração de empregos e à qualidade de vida e saúde das pessoas.

Desde a COP30, realizada em Belém do Pará em novembro de 2025, o mundo vem mobilizando governos, empresas e organizações em torno de um desafio comum: transformar compromissos ambientais em soluções concretas para a sociedade.

O Brasil reúne condições privilegiadas para liderar essa transformação. Nossa matriz elétrica predominantemente renovável, a riqueza da biodiversidade e a capacidade produtiva nacional representam vantagens competitivas importantes na construção de uma economia de baixo carbono. Aproveitar esse potencial significa ampliar investimentos, estimular a inovação e fortalecer a cooperação entre governos e iniciativa privada.

A indústria tem papel fundamental nesse processo. Segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), considerando as emissões dos processos produtivos e do consumo de energia, a indústria de transformação responde por menos de 10% das emissões brasileiras. Sua contribuição para a agenda climática, entretanto, vai muito além de reduzir suas próprias emissões: está na capacidade de inovar e desenvolver tecnologias, transformar cadeias produtivas e levar soluções sustentáveis à vida das pessoas.

O setor brasileiro de Beleza e Cuidados Pessoais exemplifica esse compromisso. Embora não seja intensivo em emissões, participa ativamente das discussões internacionais, acompanha as melhores práticas de gestão climática, investe em eficiência produtiva e utiliza instrumentos como o mercado voluntário de carbono para apoiar projetos ambientais e compensar emissões residuais.

Essa atuação está diretamente relacionada ao conceito de bem-estar integral, que orienta nossa indústria. Cuidar das pessoas significa promover saúde, higiene, autoestima e qualidade de vida, mas também contribuir para um ambiente saudável, com a conservação dos recursos naturais e melhores condições para as próximas gerações.

É nessa perspectiva que clima, biodiversidade e economia circular se encontram. A pesquisa e o desenvolvimento de ingredientes provenientes da biodiversidade brasileira, associados ao uso sustentável dos recursos naturais, podem gerar oportunidades econômicas, valorizar comunidades e contribuir para a conservação das florestas em pé. Da mesma forma, embalagens mais eficientes, reciclagem e redução do desperdício representam ganhos ambientais concretos.

Um exemplo é o programa Mãos Pro Futuro, criado pela ABIHPEC, que completou 20 anos em 2026. Ao fortalecer cooperativas de catadores e promover a recuperação de embalagens pós-consumo, o programa já contribuiu para evitar, segundo suas estimativas, mais de 5 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. São resultados que combinam benefícios ambientais, geração de renda e inclusão produtiva, demonstrando como a sustentabilidade pode transformar vidas na prática.

Enfrentar as mudanças climáticas também significa preparar cidades, empresas e comunidades para eventos extremos, proteger recursos hídricos e desenvolver tecnologias que ampliem nossa capacidade de adaptação. São desafios que exigem investimentos, inovação e colaboração entre diferentes setores da sociedade.

A COP31 representa mais uma oportunidade para fortalecer essa cooperação e acelerar soluções capazes de conciliar conservação ambiental, desenvolvimento econômico e bem-estar social. O Brasil tem muito a oferecer ao mundo, e a indústria brasileira é parte essencial dessa contribuição.

Para o setor de Beleza e Cuidados Pessoais, essa visão se traduz em um compromisso simples: cuidar das pessoas também significa cuidar do planeta. E a sustentabilidade ganha seu verdadeiro significado quando se transforma em benefícios concretos para a sociedade.

*Fábio Brasiliano é diretor de Desenvolvimento Sustentável da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos)