Prédio de 17 andares se abre de cima a baixo em Nova York; veja vídeo

Fornecimento de gás foi interrompido; até o momento não há informações sobre o motivo do incidente

Nova York: prédio de habitação pública em Nova York sofre incidente e moradores são retirados como medida de segurança. (Reprodução/X)

Da Redação
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11h59.

Um prédio de 17 andares em Nova York sofreu um colapso parcial na manhã desta quarta-feira, 1º. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, parte da chaminé da estrutura cedeu por volta das 8h13 no horário local (9h13 em Brasília). Apesar da gravidade, as autoridades informaram que nenhum morador ficou ferido.

A ocorrência foi classificada como uma “emergência de grande porte” e mobilizou dezenas de veículos de resgate. Cães farejadores e drones foram usados para vasculhar os escombros e garantir que não havia vítimas soterradas, segundo a CBS News.

Até o momento, não se sabe a causa exata do colapso, embora o Corpo de Bombeiros tenha informado inicialmente que atendia a um chamado de possível explosão.

Estrutura pertence à habitação pública de Nova York

O prédio faz parte do Mitchel Houses, um dos 335 complexos de habitação pública administrados pela New York City Housing Authority (NYCHA). Essas construções abrigam famílias de baixa e média renda.

De acordo com a BBC, a NYCHA já foi alvo de críticas e processos no passado, acusada de não conseguir manter os prédios em condições seguras e adequadas. Em 2018, chegou a enfrentar ações movidas por inquilinos e promotores federais.

Autoridades pedem que moradores evitem a região

O prefeito de Nova York, Eric Adams, afirmou estar acompanhando de perto o caso. “Fui informado sobre a situação de emergência no Bronx. Estamos recebendo relatórios completos dos primeiros respondentes e continuaremos a fornecer atualizações”, disse ele na rede social X. Adams pediu que a população evite a área de Alexander Avenue, próximo à 135th Street, onde ocorreu o desabamento.

O Departamento de Gerenciamento de Emergências de Nova York (NYCEM) montou um abrigo temporário em um centro comunitário na região. A agência também informou que ônibus foram disponibilizados para acolher moradores deslocados. Além disso, o fornecimento de gás foi cortado no prédio como medida de segurança.

As investigações continuam, enquanto equipes de emergência seguem no local para avaliar a estabilidade da construção e evitar novos riscos.

