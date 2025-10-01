Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Shutdown: Estátua da Liberdade é fechada devido à paralisação do governo dos EUA

Governadora do estado, Kathy Hochul, afirmou que não abrirá exceção para excluí-la da paralisação

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 12h37.

Última atualização em 1 de outubro de 2025 às 12h49.

A Estátua da Liberdade, um dos monumentos mais famosos de Nova York, amanheceu fechada ao público nesta quarta-feira, depois que a governadora do estado, Kathy Hochul, deixou claro que não abrirá exceção para excluí-la da paralisação do governo que entrou em vigor à meia-noite.

Em 2018, data da última paralisação do governo, o então governador estadual, Andrew Cuomo, decidiu manter o monumento aberto, afirmando que era importante dar um sinal de “força e esperança” durante tempos “tumultuados”.

Decisão de Kathy Hochul e críticas políticas

Mas sua sucessora no cargo enviou uma mensagem ao jornal The New York Post na qual se recusa a fazer o mesmo.

“Se a tocha da Estátua da Liberdade se apagar, será graças aos republicanos de Washington que rejeitam o bom senso e abandonam o povo para o qual foram eleitos como representantes”, argumentou Hochul.

Impacto para o turismo em Nova York

O monumento, um dos mais populares de Nova York, atraiu 3,72 milhões de visitantes em 2024, ainda longe do recorde de 4,5 milhões alcançado em 2016.

A paralisação do governo, que afeta vários serviços públicos em Nova York, também tem repercussões no turismo, com a Estátua da Liberdade sendo um dos principais pontos turísticos da cidade.

Acompanhe tudo sobre:Nova YorkEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

União Europeia discute resposta à 'guerra híbrida' da Rússia em cúpula na Dinamarca

Prédio de 17 andares se abre de cima a baixo em Nova York; veja vídeo

Oktoberfest de Munique é fechada por alerta de explosivos na cidade

Taiwan rejeita proposta dos EUA para fabricar 50% de seus semicondutores no território americano

Mais na Exame

Mundo

União Europeia discute resposta à 'guerra híbrida' da Rússia em cúpula na Dinamarca

Tecnologia

Joga no Game Pass? Preço das assinaturas vão subir, e muito, no Brasil

Negócios

A arma secreta do JPMorgan para dominar a era da IA

Brasil

Bebidas adulteradas: entenda para que serve o metanol e se é possível identificá-lo