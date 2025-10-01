Shutdown: Estátua da Liberdade é fechada devido à paralisação do governo dos EUA

A Estátua da Liberdade, um dos monumentos mais famosos de Nova York, amanheceu fechada ao público nesta quarta-feira, depois que a governadora do estado, Kathy Hochul, deixou claro que não abrirá exceção para excluí-la da paralisação do governo que entrou em vigor à meia-noite.

Em 2018, data da última paralisação do governo, o então governador estadual, Andrew Cuomo, decidiu manter o monumento aberto, afirmando que era importante dar um sinal de “força e esperança” durante tempos “tumultuados”.

Decisão de Kathy Hochul e críticas políticas

Mas sua sucessora no cargo enviou uma mensagem ao jornal The New York Post na qual se recusa a fazer o mesmo.

“Se a tocha da Estátua da Liberdade se apagar, será graças aos republicanos de Washington que rejeitam o bom senso e abandonam o povo para o qual foram eleitos como representantes”, argumentou Hochul.

Impacto para o turismo em Nova York

O monumento, um dos mais populares de Nova York, atraiu 3,72 milhões de visitantes em 2024, ainda longe do recorde de 4,5 milhões alcançado em 2016.

A paralisação do governo, que afeta vários serviços públicos em Nova York, também tem repercussões no turismo, com a Estátua da Liberdade sendo um dos principais pontos turísticos da cidade.