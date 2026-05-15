China concordou em comprar petróleo americano, afirma Trump após reunião com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China concordou em ampliar a compra de petróleo e produtos agrícolas americanos após a reunião com o líder chinês Xi Jinping em Pequim.

Em entrevista ao apresentador Sean Hannity, da Fox News, gravada após os encontros bilaterais na capital chinesa, Trump disse que Pequim demonstrou interesse em adquirir petróleo produzido em estados como Texas, Louisiana e Alasca.

“Eles vão para o Texas. Vamos começar a enviar navios chineses para o Texas, Louisiana e Alasca. Acho que isso também foi acordado. Isso é algo grande”, declarou o republicano.

Trump também afirmou que a China pretende aumentar as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo soja.

“Eles concordaram que querem comprar petróleo dos Estados Unidos. E vão comprar muitos dos nossos produtos agrícolas”, disse.

China ampliou compras do Brasil após guerra comercial

A declaração ocorre em meio à tentativa de Washington e Pequim de reduzir tensões comerciais após anos de disputas tarifárias entre os dois países.

Nos últimos anos, a China reduziu significativamente as compras de soja americana e ampliou as importações do Brasil, que se consolidou como principal fornecedor do grão ao mercado chinês.

O país asiático também diminuiu as compras de petróleo bruto dos Estados Unidos após a imposição de tarifas comerciais por Trump no ano passado.

Atualmente, a China é o principal comprador estrangeiro de petróleo iraniano, fator que também colocou energia e segurança no Oriente Médio no centro das conversas entre Trump e Xi durante a visita a Pequim.

Apesar das declarações do presidente americano, o Ministério das Relações Exteriores da China não confirmou oficialmente os possíveis acordos comerciais anunciados por Trump.

*Com AFP