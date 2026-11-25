Em menos de 48 horas, dois ataques separados por um oceano mostraram como dronesbaratos estão redesenhando os conflitos modernos. No domingo, 22, embarcações não tripuladas da Ucrânia afundaram a corveta russa Merkury na Base Naval de Benghazi, no leste da Líbia — a milhares de quilômetros da frente no Leste Europeu, segundo a Reuters e a AP.

No dia seguinte, 23, um bombardeio com drones contra uma base policial em Cúcuta, na fronteira entre Colômbia e Venezuela, feriu três civis, incluindo um bebê, segundo a Al Jazeera.

Os episódios pertencem a mundos distintos — uma guerra entre Estados e a ofensiva de grupos armados na América do Sul —, mas obedecem à mesma virada tecnológica. Adaptados a partir de peças civis, esses equipamentos derrubam o custo de atacar, corroem o monopólio estatal do poder aéreo e já impõem desafios concretos de segurança ao Brasil.

O fim da linha de frente

O golpe em Benghazi amplia uma estratégia que Kiev aplica no Mar Negro desde 2022, mesmo sem ter uma marinha convencional, e repetiu recentemente contra um petroleiro russo no Mar Báltico, perto da Finlândia.

Para Vitélio Brustolin, professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (INEST/UFF) e pesquisador associado de Harvard, a mudança é disruptiva. "Até recentemente havia uma distinção relativamente clara entre linha de frente e retaguarda, entre zona de combate e áreas consideradas protegidas. Essa separação está desaparecendo", afirma.

Segundo ele, grupos com recursos modestos hoje alcançam bases, aeroportos, centros logísticos e embarcações antes fora do alcance de oponentes tecnologicamente inferiores.

Local onde embarcação russa foi atingida, na Líbia (HANDOUT / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR / AFP)

Laboratório sul-americano e o abismo de custos

Na América do Sul, a escalada acelerou. Além de Cúcuta, um ataque com drones e foguetes a uma base em Cesar matou um soldado e feriu 12 em 21 de novembro; nove dias antes, em Tibú , 20 explosivos lançados por drones mataram quatro militares, segundo o instituto colombiano Indepaz.

Um levantamento da organização independente ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), divulgado em agosto, dá a dimensão do salto. Foram cerca de 670 incidentes com drones armados na América Latina desde 2018 — mais de 72% entre janeiro de 2025 e agosto de 2026 —, enquanto o total de grupos usando a tecnologia passou de cinco, em 2024, para 19 neste ano.

A Colômbia concentra 97 dos 182 municípios latino-americanos atingidos. O relatório confirma que colombianos lutaram temporariamente na Ucrânia e trouxeram de volta táticas de trincheira, como drones com visão noturna e modelos guiados por fibra óptica, que trocam o sinal de rádio por um cabo físico e driblam bloqueadores eletrônicos.

"A distinção entre tecnologia militar e civil está se desfazendo. Técnicas desenvolvidas em um campo de batalha europeu distante podem circular entre grupos criminosos na América Latina em semanas ou meses", diz Robert Muggah, cofundador e diretor de pesquisa do Instituto Igarapé, centro de estudos independente dedicado à segurança pública e ao crime organizado na região.

Brustolin afirma que essa rapidez se deve à oferta de peças civis — como câmeras, sensores e baterias —, à circulação de conhecimento pela internet e a relatos de criminosos que buscam treinamento na Ucrânia ou contratam veteranos da guerra.

Para exércitos e polícias, o maior obstáculo é financeiro. Um drone comercial adaptado custa a partir de US$ 600 e provoca, em média, uma morte a cada três ataques, segundo a ACLED. "Existe um problema estrutural de assimetria econômica e tecnológica. Um drone relativamente barato pode obrigar um Estado a empregar radares, sistemas de detecção, guerra eletrônica, mísseis e interceptadores", diz Brustolin. Além do custo desigual, ataques coordenados de saturação conseguem sobrecarregar defesas moldadas para ameaças convencionais.

O desafio no Brasil

A ACLED aponta o Brasil como uma das novas fronteiras dessa expansão: foram 16 incidentes entre junho de 2025 e agosto de 2026, majoritariamente ataques do Comando Vermelho (CV) contra milícias no Rio de Janeiro, além de registros no Ceará. Segundo Muggah, uma avaliação interna da Polícia Civil fluminense de setembro contabiliza ao menos 17 ataques desde 2025 — 12 só em 2026 — em disputas entre CV e Terceiro Comando Puro (TCP).

"Já passamos da fase hipotética do uso de drones por facções brasileiras", afirma Muggah. Ele diz que o crime organizado no país tem perfil mais comercial do que de enfrentamento militar aberto, como na Colômbia: "O risco não é que o Brasil vire uma Colômbia, muito menos uma Ucrânia. É que capacidades militares se tornem rotina na disputa criminal — deixando operações policiais mais perigosas e civis mais expostos." A ACLED projeta que o CV tende a expandir a prática para estados como Mato Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais nos próximos dois anos.

Brustolin afirma que tropas como o BOPE, no Rio, já lidam com a ameaça. "O principal alerta para o Brasil é não confundir ausência de guerra convencional com ausência de ameaças militares e de segurança que utilizam tecnologias de conflitos contemporâneos", diz.

Embora o país conte com monitoramento por satélite, o Sipam, o Sisfron e o uso de tecnologia antidrone pela Força Aérea Brasileira (FAB) na Operação Ágata Amazônia, em maio, Muggah afirma que ainda falta uma arquitetura nacional integrada para vigiar quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. "Comprar mais equipamento militar, por si só, não vai resolver o problema", diz.

Pressão americana e soberania

A escalada já gera reflexos geopolíticos. Diante da ofensiva do presidente colombiano Abelardo de la Espriella e do endurecimento da política de Donald Trump contra cartéis, os Estados Unidos deslocaram drones MQ-9 Reaper para a Colômbia e o Equador e apoiaram o Exército da Venezuela com inteligência e drones contra o ELN em 30 de outubro, segundo o The New York Times.

Para Muggah, a movimentação e a decisão americana de classificar PCC e CV como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) neste ano importam a lógica da "guerra ao terror" para a América do Sul. "Há uma ironia: no momento em que grupos criminosos adquirem capacidades militares, os EUA militarizam sua resposta", afirma.

Enquanto Colômbia e Equador se aproximam militarmente de Washington, países como o Brasil temem pela soberania. "Designar uma organização criminosa como terrorista não confere, por si só, o direito legal de usar força militar contra ela", diz Muggah. Ele afirma que o Brasil precisa liderar uma agenda própria via Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): "Caso contrário, Washington definirá cada vez mais os termos do debate de segurança regional."