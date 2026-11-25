O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 25, e amplia as perdas dos últimos dias, chegando aos US$ 58 mil. Com isso, a moeda digital se aproxima da mínima de junho, nos US$ 57,8 mil, e pode buscar seu menor patamar do ano, nos US$ 55 mil.

Se terminar a semana em baixa, será o oitavo período semanal consecutivo em queda, a maior sequência desde o inverno cripto de 2022.

Do lado do cenário macroeconômico, o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos cresceu 0,3% em outubro, em linha com a mediana das projeções dos economistas. O núcleo do PCE, que exclui preços mais voláteis como alimentos e energia, teve um aumento da mesma magnitude e também dentro do esperado.

Federal Reserve (Fed), que é de 2% ao ano. Na base anual, a inflação norte-americana medida pelo PCE está em alta de 3,8% , o que está em linha com as expectativas, mas muito acima da meta do, que é de 2% ao ano.

Às 10h56 (horário de Brasília) o bitcoin caía 3,2% em um período de 24 horas, cotado a US$ 58.078.

Ações de tecnologia pioram o humor dos investidores

Segundo Caio Villa, líder de produto e relacionamento da corretora Brasil Bitcoin, o desempenho das ações de empresas de tecnologia também prejudica o humor do mercado. Ontem, as ações da fabricante de chips Nvidia caíram 5,9% e o índice Nasdaq recuou 1,5%. Já a empresa de inteligência artificial Anthropic, responsável pelo agente Claude, caiu 6,5% e passou a ser negociada abaixo do preço da sua Oferta Pública Inicial (IPO).

Tudo isso ocorre conforme o feriado de Dia de Ação de Graças, nesta quinta-feira, 26, aproxima-se nos EUA. "O que me preocupa no curto prazo é o calendário. Amanhã a bolsa dos EUA fecha, na sexta-feira o pregão é curto e, no mesmo dia, vencem cerca de US$ 6,6 bilhões em opções de bitcoin, com a proteção mais procurada perto de US$ 57 mil", destaca Villa.

O especialista da Brasil Bitcoin lembra que liquidez baixa e vencimento grande costumam ampliar os movimentos de alta ou de queda.

Gráfico do bitcoin em 25 de novembro de 2026

ETFs no sexto dia de saída de capital

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 231,4 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o sexto pregão consecutivo com saída de capital neste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 175,3 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 64,1 milhões, no sétimo pregão seguido de fluxo vendedor.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 9 para os 8 pontos, chegando a um nível ainda mais negativo na zona do "medo extremo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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