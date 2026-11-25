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Editor do Future of Money
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11h05.
Última atualização em 25 de novembro de 2026 às 11h11.
O bitcoin está em queda, operando próximo às mínimas do ano devido a fatores como o desempenho ruim das ações de tecnologia e o alto nível de inflação nos EUA. O mercado cripto enfrenta pressão com o vencimento de opções e saída de capital dos ETFs de bitcoin. O índice de medo e ganância das criptomoedas está em nível de "medo extremo".
O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 25, e amplia as perdas dos últimos dias, chegando aos US$ 58 mil. Com isso, a moeda digital se aproxima da mínima de junho, nos US$ 57,8 mil, e pode buscar seu menor patamar do ano, nos US$ 55 mil.Se terminar a semana em baixa, será o oitavo período semanal consecutivo em queda, a maior sequência desde o inverno cripto de 2022.
Do lado do cenário macroeconômico, o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos cresceu 0,3% em outubro, em linha com a mediana das projeções dos economistas. O núcleo do PCE, que exclui preços mais voláteis como alimentos e energia, teve um aumento da mesma magnitude e também dentro do esperado.Na base anual, a inflação norte-americana medida pelo PCE está em alta de 3,8%, o que está em linha com as expectativas, mas muito acima da meta do Federal Reserve (Fed), que é de 2% ao ano.
Às 10h56 (horário de Brasília) o bitcoin caía 3,2% em um período de 24 horas, cotado a US$ 58.078.
Segundo Caio Villa, líder de produto e relacionamento da corretora Brasil Bitcoin, o desempenho das ações de empresas de tecnologia também prejudica o humor do mercado. Ontem, as ações da fabricante de chips Nvidia caíram 5,9% e o índice Nasdaq recuou 1,5%. Já a empresa de inteligência artificial Anthropic, responsável pelo agente Claude, caiu 6,5% e passou a ser negociada abaixo do preço da sua Oferta Pública Inicial (IPO).
Tudo isso ocorre conforme o feriado de Dia de Ação de Graças, nesta quinta-feira, 26, aproxima-se nos EUA. "O que me preocupa no curto prazo é o calendário. Amanhã a bolsa dos EUA fecha, na sexta-feira o pregão é curto e, no mesmo dia, vencem cerca de US$ 6,6 bilhões em opções de bitcoin, com a proteção mais procurada perto de US$ 57 mil", destaca Villa.
O especialista da Brasil Bitcoin lembra que liquidez baixa e vencimento grande costumam ampliar os movimentos de alta ou de queda.
Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 231,4 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o sexto pregão consecutivo com saída de capital neste tipo de fundo.
O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 175,3 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.
Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 64,1 milhões, no sétimo pregão seguido de fluxo vendedor.
Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 9 para os 8 pontos, chegando a um nível ainda mais negativo na zona do "medo extremo".
O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.
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