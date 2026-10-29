Economia
Macro em Pauta

PIB dos EUA acelera e cresce 3,4% no terceiro trimestre de 2026

Expansão da economia americana foi impulsionada por aumentos nos investimentos, no consumo das famílias e nos gastos do governo

PIB dos EUA cresce 3,4% no 3º trimestre (Sven Hoppe/Getty Images)

PIB dos EUA cresce 3,4% no 3º trimestre (Sven Hoppe/Getty Images)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09h59.

Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 10h01.

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RESUMO ＋

O PIB real dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre de 2026, acima da expectativa de até 3,2% de Wall Street. O resultado acelerou ante os 2,2% do segundo trimestre. Segundo o órgão governamental Bureau of Economic Analysis, investimentos, consumo e gastos públicos impulsionaram a economia, enquanto as exportações recuaram.

O Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos registrou um crescimento a uma taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre de 2026, de acordo com a estimativa prévia divulgada pelo Bureau of Economic Analysis (BEA). O resultado superou expectativas de Wall Street, que previa um aumento de no máximo 3,2%.

O resultado mostra uma aceleração da atividade econômica do país em comparação ao segundo trimestre, quando o avanço foi de 2,2%. Segundo o órgão governamental, a expansão no período refletiu principalmente o aumento nos investimentos, nos gastos dos consumidores e nos gastos do governo, fatores que acabaram sendo parcialmente atenuados por uma queda nas exportações.

Motores do crescimento americano

Entre os investimentos, o destaque é para equipamentos de processamento de informação, puxado principalmente por computadores e equipamentos periféricos, todos ligados a gastos com Inteligência Artificial. Além disso, houve aumento também em aportes corporativos, liderados pela reposição de estoques no atacado e na manufatura de bens não duráveis.

Já em relação a gastos com consumidores, despesas relacionadas a serviços de saúde, alimentação e hospitalidade puxaram a alta. Entre os bens, o crescimento foi impulsionado pelo consumo de bens não duráveis, em especial medicamentos prescritos.

O avanço do PIB só não foi maior devido a um recuo nas exportações, impactadas pela queda nas vendas de petróleo e produtos relacionados, e pelo aumento nas importações de bens de capital.

O BEA ressalta que os números divulgados nesta quinta-feira, 29, são baseados em dados incompletos e sujeitos a revisões. A segunda estimativa oficial dos dados do terceiro trimestre (Second Estimate) será publicada no dia 25 de novembro de 2026.

A divulgação acontece a menos de uma semana das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A votação deve mudar a configuração das duas casas do Legislativo (Câmara e Senado) e afetar a governabilidade de Donald Trump pelos últimos dois anos de mandato.

'Perguntas frequentes'

Quanto cresceu o PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2026? ＋

O PIB real dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre de 2026, segundo a estimativa prévia do Bureau of Economic Analysis. O resultado superou a expectativa de Wall Street, que previa avanço de no máximo 3,2%.

O crescimento da economia americana acelerou no terceiro trimestre? ＋

Sim. O crescimento anualizado do PIB dos Estados Unidos passou de 2,2% no segundo trimestre para 3,4% no terceiro trimestre de 2026.

Quais fatores impulsionaram o PIB dos Estados Unidos? ＋

Segundo o Bureau of Economic Analysis, o crescimento refletiu principalmente o aumento dos investimentos, dos gastos dos consumidores e dos gastos do governo. Os aportes em equipamentos de processamento de informação, como computadores e periféricos ligados à inteligência artificial, tiveram destaque.

Quais gastos dos consumidores ajudaram a economia americana? ＋

Os gastos com serviços de saúde, alimentação e hospitalidade puxaram a alta do consumo. Entre os bens, o avanço veio dos não duráveis, especialmente medicamentos prescritos.

Por que o crescimento do PIB dos Estados Unidos não foi maior? ＋

O avanço foi limitado pela queda das exportações, afetadas pelo recuo nas vendas de petróleo e produtos relacionados, e pelo aumento das importações de bens de capital.

Quando será divulgada a segunda estimativa do PIB dos Estados Unidos? ＋

A segunda estimativa oficial do PIB americano no terceiro trimestre será publicada em 25 de novembro de 2026. O Bureau of Economic Analysis ressalta que os números prévios foram baseados em dados incompletos e estão sujeitos a revisões.

Acompanhe tudo sobre:PIBEstados Unidos (EUA)

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