A Anistia Internacional acusou Israel, nesta quarta-feira, 25, de adotar medidas que dificultam nascimentos entre a população palestina durante a guerra em Gaza e solicitou ao Tribunal Penal Internacional (TPI) a abertura de uma investigação sobre possíveis "atos de genocídio".

Em relatório voltado à situação de mulheres e meninas no território palestino, a organização de direitos humanos sustenta que as restrições impostas pelas autoridades israelenses impediram palestinas de engravidar ou de levar gestações adiante. Para a ONG, a repetição dessas práticas, mesmo diante de seus impactos conhecidos, levanta uma preocupação "grave" sobre a intenção de conter nascimentos, embora o texto ressalve que não é possível "concluir de maneira categórica" que esse fosse o objetivo deliberado.

Procurado pela agência AFP, o Cogat — órgão israelense encarregado de assuntos civis nos territórios palestinos — acusou a entidade de "difundir os relatos falsos" do grupo islamista Hamas. Já o Ministério das Relações Exteriores de Israel classificou o documento como um "panfleto político disfarçado de estudo sobre direitos humanos (...) que lança contra Israel acusações escandalosas que, conforme admite, não pode sustentar".

Divulgado no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, o levantamento reúne, entre outras fontes, 228 entrevistas realizadas a distância entre outubro de 2023 e outubro de 2026. O relatório registra episódios de mulheres e meninas mortas ou feridas em ataques israelenses enquanto procuravam assistência médica ou estavam em maternidades.

Entre os casos citados, duas socorristas relataram dois incidentes no início de 2026, a algumas centenas de metros da chamada "linha amarela", que delimita a área sob controle de Israel na Faixa de Gaza. Segundo os depoimentos, em ambas as situações uma gestante prestes a dar à luz e a ambulância enviada para o resgate foram atingidas por disparos.

A Anistia também afirma ter reunido indícios do uso de hospitais por grupos armados palestinos — inclusive para manter reféns ou "torturar palestinos" —, mas diz não ter encontrado provas que confirmem a versão israelense de que essas unidades funcionavam como centros de comando do Hamas.

Escassez de material médico e clínicas destruídas

Em coletiva de imprensa realizada antes da divulgação do relatório, a secretária-geral da Anistia, Agnès Callamard, afirmou que "as ações de Israel impediram o acesso a tratamentos de fertilidade e contribuíram para complicações na gravidez, em particular abortos espontâneos e mortes fetais".

De acordo com a organização, a falta de insumos médicos comprometeu o pré-natal, o atendimento obstétrico e pós-parto e o diagnóstico de complicações. A carência de anestésicos e de medicamentos para conter hemorragias durante o parto resultou, em alguns casos, em mortes. O relatório acrescenta que Gaza não conta mais com nenhuma clínica de fertilização in vitro (FIV) e que "milhares de embriões, espermatozoides e óvulos conservados foram destruídos".

Em resposta à AFP, o Cogat informou que mais de 27 mil toneladas de suprimentos médicos e remédios entraram em Gaza desde o início do cessar-fogo em outubro de 2025 e afirmou que 35 hospitais operam no território, incluindo "centros especializados em saúde da mulher e tratamentos de fertilidade".

Pedido de investigação por genocídio

Em dezembro de 2024, a Anistia Internacionaljá havia acusado Israel de cometer genocídio contra os palestinos em Gaza, alegação rechaçada pelo governo israelense. Agora, Callamard pediu ao TPI que inclua "os crimes de gênero e as violações da saúde reprodutiva" em uma apuração mais ampla sobre "a prática de atos de genocídio por parte de funcionários israelenses desde outubro de 2023".

Pelo Artigo II da Convenção da ONU para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, medidas voltadas a impedir nascimentos dentro de um grupo configuram ato de genocídio quando aplicadas com "a intenção de destruir, total ou parcialmente", essa população.

Desde o início do conflito — deflagrado após os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 —, mais de 74 mil palestinos morreram em Gaza, incluindo mais de 22 mil mulheres e meninas, segundo números do Ministério da Saúde local considerados confiáveis pela ONU.

Com AFP