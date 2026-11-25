(Wikimedia Commons)
Repórter
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10h51.
A economia dos EUA cresceu 4,3% no terceiro trimestre de 2026, segundo a segunda estimativa oficial do PIB. O resultado superou as expectativas do mercado e indica forte desempenho apesar das condições restritivas. O dado aumenta a pressão sobre o Federal Reserve para manter postura mais dura na política monetária.
A economia dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 4,3% no terceiro trimestre de 2026, de acordo com a segunda estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Bureau of Economic Analysis (BEA), órgão oficial de estatísticas do Departamento do Comércio americano. Na comparação trimestral simples, o avanço foi de 1,1%.
O resultado representa uma forte revisão para cima de 0,9 ponto percentual em relação à primeira prévia, divulgada em 29 de outubro, que apontava alta de 3,4%. O desempenho também mostra uma aceleração expressiva frente ao segundo trimestre de 2026, quando o PIB americano havia crescido 2,2%, de acordo com o BEA.
No mesmo relatório, o órgão informou que a Renda Interna Bruta real (GDI) — medida alternativa de atividade que calcula o desempenho da economia pela ótica da renda — avançou 4,4% no terceiro trimestre, corroborando o ritmo aquecido da atividade.
Segundo o BEA, a revisão para cima refletiu principalmente o desempenho mais forte de dois motores da economia americana:
A leitura de 4,3% surpreendeu o mercado financeiro, que trabalhava com a expectativa de uma revisão modesta, próxima de 3,5%. O dado reforça o diagnóstico de que a maior economia do mundo mantém fôlego elevado mesmo sob condições financeiras restritivas.
O resultado aumenta a pressão sobre o Federal Reserve (Fed) às vésperas da última reunião de política monetária do ano, marcada para os dias 8 e 9 de dezembro. Um crescimento acima do previsto dificulta o arrefecimento da demanda e reduz o espaço para flexibilização dos juros, alimentando apostas de manutenção de uma postura mais dura por parte do banco central americano.
A terceira e última estimativa oficial do PIB dos Estados Unidos para o terceiro trimestre de 2026 será publicada pelo BEA em 23 de dezembro.
Glossário
O que é Produto Interno Bruto?
É o valor total dos bens e serviços produzidos em um país em um determinado período, usado como principal indicador da saúde econômica.
O que significa Renda Interna Bruta real?
É uma medida alternativa de atividade econômica que calcula o desempenho pela ótica da renda gerada, servindo como complemento ao PIB.
O que quer dizer propriedade intelectual?
Direitos sobre criações intelectuais como patentes, marcas e direitos autorais, que podem gerar valor econômico através de licenciamento ou comercialização.
Significado de Federal Reserve:
O banco central dos Estados Unidos, responsável por conduzir a política monetária e supervisionar o sistema financeiro americano.