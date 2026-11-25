A economia dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 4,3% no terceiro trimestre de 2026, de acordo com a segunda estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Bureau of Economic Analysis (BEA), órgão oficial de estatísticas do Departamento do Comércio americano. Na comparação trimestral simples, o avanço foi de 1,1%.

O resultado representa uma forte revisão para cima de 0,9 ponto percentual em relação à primeira prévia, divulgada em 29 de outubro, que apontava alta de 3,4%. O desempenho também mostra uma aceleração expressiva frente ao segundo trimestre de 2026, quando o PIB americano havia crescido 2,2%, de acordo com o BEA.

No mesmo relatório, o órgão informou que a Renda Interna Bruta real (GDI) — medida alternativa de atividade que calcula o desempenho da economia pela ótica da renda — avançou 4,4% no terceiro trimestre, corroborando o ritmo aquecido da atividade.

O que puxou a alta

Segundo o BEA, a revisão para cima refletiu principalmente o desempenho mais forte de dois motores da economia americana:

Investimentos em tecnologia: o principal impulso veio da revisão expressiva nos investimentos em produtos de propriedade intelectual , com destaque para software. O ajuste incorporou atualizações nos dados de preços ao produtor (PPI) do Bureau of Labor Statistics (BLS) para o segmento de software de sistemas e aplicativos.

o principal impulso veio da revisão expressiva nos investimentos em produtos de , com destaque para software. O ajuste incorporou atualizações nos dados de preços ao produtor (PPI) do Bureau of Labor Statistics (BLS) para o segmento de software de sistemas e aplicativos. Consumo das famílias: os gastos dos consumidores também foram revisados para cima, puxados pela compra de bens. Esse avanço mais do que compensou uma revisão para baixo registrada no setor de serviços.

Pressão sobre o Fed e próximos passos

A leitura de 4,3% surpreendeu o mercado financeiro, que trabalhava com a expectativa de uma revisão modesta, próxima de 3,5%. O dado reforça o diagnóstico de que a maior economia do mundo mantém fôlego elevado mesmo sob condições financeiras restritivas.

O resultado aumenta a pressão sobre o Federal Reserve (Fed) às vésperas da última reunião de política monetária do ano, marcada para os dias 8 e 9 de dezembro. Um crescimento acima do previsto dificulta o arrefecimento da demanda e reduz o espaço para flexibilização dos juros, alimentando apostas de manutenção de uma postura mais dura por parte do banco central americano.

A terceira e última estimativa oficial do PIB dos Estados Unidos para o terceiro trimestre de 2026 será publicada pelo BEA em 23 de dezembro.