Paquistão articula nova rodada de negociações entre EUA e Irã

O Paquistão intensificou os esforços diplomáticos para viabilizar uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã, com o objetivo de avançar rumo ao fim da guerra iniciada no fim de fevereiro.

Segundo informações da Agência EFE, o governo paquistanês já enviou uma proposta formal às duas delegações e trabalha para que o encontro ocorra até o fim desta semana ou no início da próxima. A expectativa é que as conversas possam destravar os pontos pendentes após o fracasso da rodada anterior, realizada no último fim de semana em Islamabad.

Uma fonte diplomática afirmou que “as coisas estão evoluindo positivamente” e que há espaço para avanços, já que parte significativa das questões foi discutida previamente.

Impasse nuclear segue como principal obstáculo

O principal entrave nas negociações continua sendo o programa nuclear iraniano. De um lado, Washington exige que Teerã renuncie completamente ao enriquecimento de urânio, condição considerada inegociável pela equipe liderada pelo vice-presidente dos EUA, J.D. Vance.

Do outro, o Irã defende o direito de enriquecer urânio para fins civis e condiciona qualquer concessão ao controle total do Estreito de Ormuz, uma demanda rejeitada pelos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã demonstrou interesse em um acordo, mas reforçou que não aceitará qualquer pacto que permita ao país possuir armas nucleares.

O Paquistão, que atua como mediador, tenta evitar que o impasse comprometa a trégua de duas semanas ainda em vigor, com término previsto para 22 de abril.

Segundo fontes paquistanesas, a base de um eventual acordo já estaria delineada, mas depende agora da disposição de Washington e Teerã em flexibilizar suas posições na próxima rodada.

*Com informações de EFE