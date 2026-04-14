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Copa do Mundo: torcedores podem enfrentar tarifas de transporte de até R$ 500 em Nova Jersey

Custo abrange as passagens de trem de ida e volta entre a Penn Station, em Nova York, e o MetLife Stadium durante jogos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de abril de 2026 às 14h07.

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A companhia de transporte New Jersey Transit avalia cobrar mais de US$ 100 por passagens de trem de ida e volta entre a Penn Station, em Nova York, e o MetLife Stadium durante jogos da Copa do Mundo, segundo informações publicadas pelo The Athletic.

O valor projetado representa um aumento superior a sete vezes em relação às tarifas regulares praticadas atualmente, ainda de acordo como jornal norte-americano

"Os preços das passagens para viagens nos dias de jogos ainda não foram definidos e qualquer menção a custos seria mera especulação", declarou John Chartier, porta-voz da NJ Transit, em comunicado. Um representante do Comitê Organizador de Nova York e Nova Jersey confirmou a mesma posição, indicando que os valores permanecem indefinidos.

A definição final sobre a política tarifária deve ocorrer nos próximos dias, com base em discussões internas e planejamento operacional, conforme fontes com conhecimento do tema ouvidas pelo The Athletic.

Reajustes durante o evento

A movimentação não se restringe à NJ Transit. A Autoridade de Transporte da Baía de Massachusetts, ou MBTA, agência responsável pelo transporte público na região de Boston, também planeja alterações tarifárias para o período do torneio.

A proposta prevê cobrança de US$ 80 por passagens de ida e volta entre a South Station e o Gillette Stadium, localizado em Foxborough, nos dias de partidas.

A estratégia das operadoras ocorre em um contexto de alta demanda projetada para o evento, com pressão sobre a infraestrutura de transporte nas cidades-sede.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo estão programados para começar em 11 de junho. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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