Papa Francisco passa a noite sem necessitar máscara de oxigênio

O papa Francisco conseguiu dormir na noite passada no hospital sem recorrer à ventilação mecânica não invasiva, ou seja, sem máscara de oxigênio, informaram nesta terça-feira fontes da Santa Sé.

Trata-se de um “bom passo” que deve ser interpretado com “prudência” porque seus médicos insistem que sua condição clínica continua “complexa, mas estável”.

O líder religioso, de 88 anos, está internado no hospital Gemelli desde 14 de fevereiro por causa de uma pneumonia bilateral e, apesar de ter passado por quatro crises difíceis, nas últimas semanas teve uma melhora lenta e gradual, saindo do “perigo iminente”.

A terapia do papa Francisco, entre outras coisas, consiste em receber altos fluxos de oxigênio durante o dia com cânulas nasais e submeter-se à ventilação mecânica não invasiva, a máscara, à noite.

No entanto, na noite passada ele não a utilizou, mas recebeu oxigênio por meio de cânulas nasais. As fontes enfatizam que essa não é uma retirada definitiva da máscara, mas uma “redução progressiva” de seu uso.

Nesta terça-feira, depois de 33 dias no hospital, o papa continuou com sua terapia farmacológica, fez exercícios com fisioterapia respiratória e motora e se dedicou à oração e a alguns trabalhos.

Por causa de sua saúde estável, os médicos que tratam de Francisco não estão mais emitindo boletins diários sobre sua condição.