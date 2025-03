Papa Francisco deixa de usar máscara de oxigênio, anuncia Vaticano

O papa Francisco deixou de utilizar uma máscara de oxigênio, anunciou o Vaticano nesta quarta-feira, 19, acrescentando que as condições clínicas do pontífice, de 88 anos, estão "melhorando" após mais de um mês hospitalizado.

O jesuíta argentino está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro por causa de uma pneumonia em ambos os pulmões. No entanto, a Santa Sé informou sobre recentes progressos após um período crítico marcado por crises respiratórias que chegaram a gerar preocupações sobre sua vida.

"As condições clínicas do Santo Padre continuam melhorando", afirmou o Vaticano em um boletim médico, que agora é publicado esporadicamente, em vez de diariamente, devido à melhora do pontífice.

"A ventilação mecânica não invasiva foi suspensa e também houve uma redução na necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo", indicou o informe, acrescentando que há avanços na fisioterapia motora e respiratória do papa.

Após uma série de crises respiratórias, a respiração de Francisco apresentou melhora na última semana, e o Vaticano declarou na segunda-feira que ele estava passando "breves momentos" sem necessidade de oxigênio suplementar.

Durante o dia, ele ainda utiliza uma cânula nasal para receber oxigênio de alto fluxo, mas os médicos estão reduzindo essa necessidade gradualmente.

Até esta semana, Francisco vinha utilizando uma máscara de oxigênio, mas na terça-feira o Vaticano informou que, pela primeira vez, ele conseguiu ficar sem ela. Francisco é propenso a doenças respiratórias e, na juventude, teve parte de um pulmão removido.

Apesar da recente melhora, a Santa Sé ainda não divulgou quando o papa poderá receber alta. No fim de semana, o Vaticano informou que ele ainda precisa continuar recebendo tratamentos no hospital.