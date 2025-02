Papa Francisco: entenda o que é infecção polimicrobiana, causa da doença do pontífice

O Papa Francisco, de 88 anos, foi diagnosticado com infecção polimicrobiana conforme foi detectado em uma nova rodada de exames, de acordo com um novo boletim médico divulgado pelo Vaticano nesta segunda-feira, 17. O estado de saúde do pontífice foi nomeado como um "quadro clínico complexo".

"Os resultados dos exames realizados nos últimos dias e hoje mostram uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que determinou uma nova alteração no tratamento. Todos os exames realizados até o momento indicam um quadro clínico complexo, que exigirá uma internação hospitalar adequada", afirma o boletim divulgado pela Vatican News.

O que é a infecção polimicrobiana?

A infecção polimicrobiana é uma ação simultânea de dversos vírus, bactérias, fungos e/ou parasitas no organismo. Segundo um estudo publicado na revista The Lancet, a presença de um microrganismo gera uma abertura para outros microrganismos surgirem.

Os pesquisadores apontam que o vírus da gripe, vírus sincicial respiratório, adenovírus, vírus do sarampo são algumas das infecções que geram predisposição ao quadro de doença polimicrobiana.