Esporte

Fase de grupos copa 2026

Em duelo com paralisação de 2 horas, França vence o Iraque na Copa do Mundo

A seleção francesa venceu os iraquianos por 3 a 0 em confronto marcado pela longa interrupção por conta de uma tempestade

França: Autor de dois gol, Kylian Mbappé chegou a 16 gols em Copas do Mundo (AFP)

França: Autor de dois gol, Kylian Mbappé chegou a 16 gols em Copas do Mundo (AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 22 de junho de 2026 às 21h50.

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A França derrotou o Iraque por 3 a 0 nesta segunda-feira, 22, pela 2ª rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os franceses confirmaram sua classificação para o mata-mata do torneio.

Comandada por Kylian Mbappé, a seleção francesa venceu com tranquilidade, em um duelo que ficou marcado pela paralisação por conta das chuvas. Durante a parte final do 1º tempo, uma tempestade começou a castigar a partida e, no intervalo, o duelo foi paralisado.

Assim, seguindo os protocolos de segurança adotados pelos EUA, a partida foi interrompida, e a bola voltou a rolar quase duas horas depois da paralisação.

Em campo, a seleção francesa mostrou superioridade e venceu com dois gols de Mbappé e um de Dembélé. Assim, a França se mantém com 100% de aproveitamento e garantiu sua classificação.

Além disso, com os dois gols de Kylian Mbappé, o atacante chegou a 16 bolas nas redes em Copas do Mundo e assumiu a segunda colocação no ranking dos maiores artilheiros da história do Mundial, empatado com o alemão Miroslav Klose. O líder é Lionel Messi, que assumiu o posto na vitória da Argentina sobre a Áustria nesta segunda-feira, 22, por 2 a 0, com o craque argentino anotando os dois tentos.

Próximo jogo

A seleção francesa volta a campo pela última rodada da fase de grupos na próxima sexta-feira, 26, às 16h, diante da Noruega, no Gillette Stadium, em Foxborough.

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