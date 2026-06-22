Em duelo com paralisação de 2 horas, França vence o Iraque na Copa do Mundo

A França derrotou o Iraque por 3 a 0 nesta segunda-feira, 22, pela 2ª rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os franceses confirmaram sua classificação para o mata-mata do torneio.

Comandada por Kylian Mbappé, a seleção francesa venceu com tranquilidade, em um duelo que ficou marcado pela paralisação por conta das chuvas. Durante a parte final do 1º tempo, uma tempestade começou a castigar a partida e, no intervalo, o duelo foi paralisado.

Assim, seguindo os protocolos de segurança adotados pelos EUA, a partida foi interrompida, e a bola voltou a rolar quase duas horas depois da paralisação.

Em campo, a seleção francesa mostrou superioridade e venceu com dois gols de Mbappé e um de Dembélé. Assim, a França se mantém com 100% de aproveitamento e garantiu sua classificação.

Além disso, com os dois gols de Kylian Mbappé, o atacante chegou a 16 bolas nas redes em Copas do Mundo e assumiu a segunda colocação no ranking dos maiores artilheiros da história do Mundial, empatado com o alemão Miroslav Klose. O líder é Lionel Messi, que assumiu o posto na vitória da Argentina sobre a Áustria nesta segunda-feira, 22, por 2 a 0, com o craque argentino anotando os dois tentos.

Próximo jogo

A seleção francesa volta a campo pela última rodada da fase de grupos na próxima sexta-feira, 26, às 16h, diante da Noruega, no Gillette Stadium, em Foxborough.