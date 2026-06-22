Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tiroteio ocorre em bairro judaico de Montreal e deixa três mortos

Policial, civil e suspeito morreram após troca de tiros em Côte-des-Neiges; autoridades ainda investigam motivação do ataque

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de junho de 2026 às 17h42.

Tudo sobreTiroteios
Saiba mais

Um tiroteio ocorrido nesta segunda-feira, 22, em um bairro judaico de Montreal, no Canadá, deixou três mortos, incluindo um policial, um civil e o suspeito apontado como responsável pelos disparos.

Segundo a polícia local, agentes foram chamados após uma denúncia de tiros na região de Côte-des-Neiges e foram recebidos a tiros ao chegar ao endereço informado. As autoridades ainda não divulgaram a motivação do ataque.

Polícia confirma morte de agente durante operação

O chefe da polícia de Montreal, Fady Dagher, afirmou que o episódio foi uma "tragédia" e um "pesadelo". Segundo ele disse que o principal suspeito foi morto durante a operação e uma arma utilizada no ataque foi apreendida.

A polícia de Montreal confirmou a morte de um de seus agentes em comunicado publicado nas redes sociais. "É com imensa tristeza que confirmamos a morte de um de nossos policiais no cumprimento do dever", afirmou a corporação.

Além do policial e do suspeito, um civil morreu no tiroteio. Uma policial que havia sido gravemente ferida inicialmente teve o quadro estabilizado, segundo as autoridades. Outro civil sofreu ferimentos leves durante o episódio.

De acordo com a emissora canadense CBC, os policiais foram acionados após uma testemunha relatar ter visto uma arma saindo de uma janela e ouvido disparos. O chamado levou as equipes ao número 6939 da avenida Décarie, onde ocorreu a troca de tiros.

Ataque ocorreu em área frequentada pela comunidade judaica

O tiroteio aconteceu em uma região de Montreal com forte presença da comunidade judaica, conhecida por reunir restaurantes, supermercados e estabelecimentos que vendem produtos kosher.

Até o momento, as autoridades não informaram se o ataque teve motivação relacionada ao antissemitismo ou se houve ligação direta com a comunidade judaica da região.

Operação policial fecha vias e interrompe metrô

A ação policial mobilizou equipes de emergência em Côte-des-Neiges, uma das áreas mais movimentadas de Montreal. Partes da avenida Décarie e da via expressa Décarie foram fechadas durante a operação, que contou com veículos policiais e ambulâncias no local.

O serviço da linha laranja do metrô de Montreal também foi interrompido entre as estações Côte-Vertu e Lionel-Groulx devido à operação. O alerta emitido anteriormente para que moradores permanecessem em locais seguros foi encerrado após as autoridades afirmarem que a ameaça imediata havia sido neutralizada.

A primeira-ministra de Quebec, Christine Fréchette, afirmou estar "profundamente abalada" pelo episódio e disse que o governo provincial ofereceria cooperação às autoridades responsáveis pela investigação.

"Atos como esse não têm lugar aqui. Estamos monitorando a situação de perto", declarou Fréchette.

O ministro de Segurança Interna de Quebec, Ian Lafrenière, classificou o caso como um "momento muito triste" e pediu que a população evitasse a área durante a operação policial.

Acompanhe tudo sobre:CanadáTiroteios

Mais de Mundo

Trump parabeniza aliado colombiano após vitória nas eleições: 'Uma grande honra apoiá-lo'

Japão aumenta taxa de visto pela 1ª vez desde 1978; veja novos valores

Crise histórica: por que o Reino Unido teve seis premiês em 10 anos

Rubio visitará o Oriente Médio pela primeira vez desde o início da guerra com o Irã

Mais na Exame

Inteligência Artificial

O futuro do tratamento do câncer já começou — e a IA está no centro dessa transformação

Mercados

Ibovespa sobe mais de 1% e fecha acima dos 170 mil pontos; dólar cai a R$ 5,14

Apresentado por ELETROLAR

Maior Eletrolar da história estreia pavilhão dedicado à mobilidade

Esporte

França x Iraque: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa