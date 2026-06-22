Tiroteio ocorre em bairro judaico de Montreal e deixa três mortos

Um tiroteio ocorrido nesta segunda-feira, 22, em um bairro judaico de Montreal, no Canadá, deixou três mortos, incluindo um policial, um civil e o suspeito apontado como responsável pelos disparos.

Segundo a polícia local, agentes foram chamados após uma denúncia de tiros na região de Côte-des-Neiges e foram recebidos a tiros ao chegar ao endereço informado. As autoridades ainda não divulgaram a motivação do ataque.

Polícia confirma morte de agente durante operação

O chefe da polícia de Montreal, Fady Dagher, afirmou que o episódio foi uma "tragédia" e um "pesadelo". Segundo ele disse que o principal suspeito foi morto durante a operação e uma arma utilizada no ataque foi apreendida.

A polícia de Montreal confirmou a morte de um de seus agentes em comunicado publicado nas redes sociais. "É com imensa tristeza que confirmamos a morte de um de nossos policiais no cumprimento do dever", afirmou a corporação.

C’est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès de l’un de nos policiers dans l’exercice de ses fonctions. D’autres détails suivront. pic.twitter.com/2KX1DFIXuY — Police Montréal (@SPVM) June 22, 2026

Além do policial e do suspeito, um civil morreu no tiroteio. Uma policial que havia sido gravemente ferida inicialmente teve o quadro estabilizado, segundo as autoridades. Outro civil sofreu ferimentos leves durante o episódio.

De acordo com a emissora canadense CBC, os policiais foram acionados após uma testemunha relatar ter visto uma arma saindo de uma janela e ouvido disparos. O chamado levou as equipes ao número 6939 da avenida Décarie, onde ocorreu a troca de tiros.

Ataque ocorreu em área frequentada pela comunidade judaica

O tiroteio aconteceu em uma região de Montreal com forte presença da comunidade judaica, conhecida por reunir restaurantes, supermercados e estabelecimentos que vendem produtos kosher.

Até o momento, as autoridades não informaram se o ataque teve motivação relacionada ao antissemitismo ou se houve ligação direta com a comunidade judaica da região.

Operação policial fecha vias e interrompe metrô

A ação policial mobilizou equipes de emergência em Côte-des-Neiges, uma das áreas mais movimentadas de Montreal. Partes da avenida Décarie e da via expressa Décarie foram fechadas durante a operação, que contou com veículos policiais e ambulâncias no local.

O serviço da linha laranja do metrô de Montreal também foi interrompido entre as estações Côte-Vertu e Lionel-Groulx devido à operação. O alerta emitido anteriormente para que moradores permanecessem em locais seguros foi encerrado após as autoridades afirmarem que a ameaça imediata havia sido neutralizada.

A primeira-ministra de Quebec, Christine Fréchette, afirmou estar "profundamente abalada" pelo episódio e disse que o governo provincial ofereceria cooperação às autoridades responsáveis pela investigação.

"Atos como esse não têm lugar aqui. Estamos monitorando a situação de perto", declarou Fréchette.

O ministro de Segurança Interna de Quebec, Ian Lafrenière, classificou o caso como um "momento muito triste" e pediu que a população evitasse a área durante a operação policial.