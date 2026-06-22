Brasil terá duas novas companhias aéreas estrangeiras após Anac aprovar operação de voos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou duas novas companhias aéreas estrangeiras a operar serviços regulares de transporte internacional de passageiros e carga com origem ou destino no Brasil. As empresas aprovadas são a espanhola Wamos Air S.A. e a nigeriana Air Peace Ltd.

As autorizações saíram por meio das Portarias nº 19.439 e nº 19.449, de 15 de junho de 2026, após cumprimento dos requisitos previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica e nas normas da Anac para atuação de empresas estrangeiras no mercado brasileiro.

Segundo a agência, a medida faz parte da estratégia para ampliar a conectividade aérea internacional e estimular ambiente regulatório mais competitivo no setor.

"Por meio das Portaria nº 19.439 e Portaria nº 19.449, de 15 de junho de 2026, a Agência autorizou as empresas da Espanha Wamos Air S.A. a realizar operações regulares internacionais no país e a nigeriana Air Peace Ltd. para operar serviços regulares de transporte aéreo internacional de passageiros e carga com origem e/ou destino no Brasil", diz o comunicado da Anac.

"As autorizações foram concedidas com base no Código Brasileiro de Aeronáutica e seguem os procedimentos previstos pela regulamentação da Anac para empresas estrangeiras interessadas em atuar no mercado brasileiro".

Wamos Air e Air Peace

Com sede na Espanha, a Wamos Air S.A. tem papel estratégico na expansão internacional da Gol. O Grupo Abra, companhia transporte aéreo da América Latina, controla a companhia brasileira e a Avianca, da Colômbia.

Diferentemente de uma companhia aérea tradicional, a Wamos Air atua com operações de fretamento e no modelo conhecido como wet lease, quando uma empresa fornece aeronave, tripulação, manutenção e seguro.

Sediada em Madri, a empresa foi adquirida pelo Grupo Abra em outubro de 2024 e passou a integrar a estrutura de ampliação da capacidade de voos de longa distância do grupo, considerando a ausência de aeronaves desse tipo na frota da Gol.

Na prática, a Wamos Air viabiliza operações internacionais de maior alcance com uso de aeronaves próprias, enquanto a experiência de compra de passagem, check-in, embarque e atendimento segue os padrões da companhia brasileira.

A trajetória da Wamos Air começou em 2003, sob o nome Pullmantur Air, com certificações operacionais e de aeronavegabilidade. Em 2014, a companhia adotou o nome atual e expandiu sua atuação internacional.

Ao longo de mais de duas décadas, a empresa registrou operação em mais de 200 aeroportos em 87 países e oferta anual superior a 3 milhões de assentos. A frota inclui Airbus A330-200 e A330-300, além de aeronaves como o Boeing 747-400.

A Air Peace Ltd., da Nigéria, também recebeu autorização para operar voos internacionais regulares de passageiros e carga com origem ou destino no Brasil.

Criada para ampliar a conectividade aérea da Nigéria, a companhia tem sede em Lagos e atua nos mercados doméstico, regional e internacional.

A empresa expandiu a rede de destinos e a capacidade operacional ao longo de sua trajetória, com presença nos mercados da África Ocidental e Central. A Air Peace realiza investimentos em frota, segurança operacional e expansão internacional.

Com as autorizações, as duas companhias ficam habilitadas a operar no mercado brasileiro conforme as regras da aviação civil do país.