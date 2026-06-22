Japão aumenta taxa de visto pela 1ª vez desde 1978; veja novos valores

O governo do Japão anunciou um aumento expressivo nas tarifas cobradas para a emissão de vistos destinados a estrangeiros. As novas taxas passam a valer a partir de julho e representam a primeira revisão dos valores desde 1978.

A decisão ocorre em um contexto de inflação contínua e de enfraquecimento do iene. A notícia foi publicada pela Kyodo News na última sexta-feira.

Com a mudança, o visto de entrada única terá o custo elevado de 3 mil ienes (US$ 18) para 15 mil ienes (US$ 90), o que corresponde a uma alta de 400%. No caso do visto de múltiplas entradas, utilizado por viajantes que precisam ingressar no Japão diversas vezes dentro de um período específico, a tarifa subirá de 6 mil ienes (US$ 36) para 30 mil ienes (US$ 180).

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Toshimitsu Motegi, a alteração nos valores não deverá provocar efeitos imediatos sobre a chegada de turistas estrangeiros ao país.

As autoridades japonesas também argumentam que o reajuste aproxima os custos dos vistos praticados pelo Japão daqueles adotados por outras economias integrantes do G7.

Regras para o turismo de brasileiros no Japão

Desde 2023, os brasileiros que desejam visitar o Japão estão isentos de visto, assim como os japoneses que viajarem para o Brasil.

O acordo de isenção recíproca de vistos para portadores de passaporte comum é válido para viagens por período de até 90 dias. A medida foi anunciada com validade inicial de três anos.

Na época, o entendimento da liberação de visto entre Japão e Brasil aconteceu após encontro entre o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula do G7, na cidade japonesa de Hiroshima. O país oriental estendeu a isenção de visto de visita a brasileiros e permitiu que o governo do Brasil adotasse a mesma medida para cidadãos japoneses, seguindo os princípios da reciprocidade e da igualdade de tratamento entre os Estados.