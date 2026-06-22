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Japão aumenta taxa de visto pela 1ª vez desde 1978; veja novos valores

Governo afirma que mudança aproxima tarifas do Japão das praticadas por outras economias do G7

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 16h13.

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O governo do Japão anunciou um aumento expressivo nas tarifas cobradas para a emissão de vistos destinados a estrangeiros. As novas taxas passam a valer a partir de julho e representam a primeira revisão dos valores desde 1978.

A decisão ocorre em um contexto de inflação contínua e de enfraquecimento do iene. A notícia foi publicada pela Kyodo News na última sexta-feira.

Com a mudança, o visto de entrada única terá o custo elevado de 3 mil ienes (US$ 18) para 15 mil ienes (US$ 90), o que corresponde a uma alta de 400%. No caso do visto de múltiplas entradas, utilizado por viajantes que precisam ingressar no Japão diversas vezes dentro de um período específico, a tarifa subirá de 6 mil ienes (US$ 36) para 30 mil ienes (US$ 180).

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Toshimitsu Motegi, a alteração nos valores não deverá provocar efeitos imediatos sobre a chegada de turistas estrangeiros ao país.

As autoridades japonesas também argumentam que o reajuste aproxima os custos dos vistos praticados pelo Japão daqueles adotados por outras economias integrantes do G7.

Regras para o turismo de brasileiros no Japão

Desde 2023, os brasileiros que desejam visitar o Japão estão isentos de visto, assim como os japoneses que viajarem para o Brasil.

O acordo de isenção recíproca de vistos para portadores de passaporte comum é válido para viagens por período de até 90 dias. A medida foi anunciada com validade inicial de três anos.

Na época, o entendimento da liberação de visto entre Japão e Brasil aconteceu após encontro entre o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula do G7, na cidade japonesa de Hiroshima. O país oriental estendeu a isenção de visto de visita a brasileiros e permitiu que o governo do Brasil adotasse a mesma medida para cidadãos japoneses, seguindo os princípios da reciprocidade e da igualdade de tratamento entre os Estados.

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