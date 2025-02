Papa precisa de "repouso absoluto" e não pronunciará a Oração do Angelus

O papa Francisco precisa de "repouso absoluto" para facilitar sua recuperação e não fará a oração do Angelus no domingo, 16, após ser internado no hospital Gemelli, em Roma, na sexta-feira,14, por uma infecção respiratória, informou o Vaticano.

"Para facilitar sua recuperação, a equipe médica prescreveu repouso absoluto, por isso o Santo Padre não conduzirá a oração do Angelus amanhã, domingo, 16 de fevereiro, embora tenha decidido enviar o texto para publicação", informou neste sábado a Santa Sé.

O pontífice de 88 anos "descansou a noite toda" e "não teve nenhum episódio febril", enquanto "os exames realizados durante o dia confirmaram a infecção das vias respiratórias".

"O tratamento foi ligeiramente modificado com base em novas descobertas microbiológicas. Os exames laboratoriais de hoje mostraram uma melhora em alguns valores", disse um comunicado, acrescentando que "durante a manhã recebeu a Sagrada Eucaristia, depois alternou o repouso com oração e leitura".

Carinho e gratidão

Francisco "também foi informado das inúmeras mensagens de proximidade e carinho que recebeu e expressa sua gratidão, ao mesmo tempo em que pede que as pessoas continuem rezando por ele", conclui o comunicado.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, já havia explicado mais cedo que o papa passou uma primeira noite "tranquila" no hospital, onde conseguiu "dormir bem", enquanto pela manhã tomou um café da manhã normal e leu os jornais.

Francisco sofre de bronquite persistente, o que nos últimos dias o impediu de ler alguns discursos e que acabou obrigando-o a ser hospitalizado para exames diagnósticos e continuação do tratamento.

"O Santo Padre, após a persistência da bronquite nos últimos dias, passou por exames especializados e iniciou terapia medicamentosa hospitalar", informou o Vaticano ontem à noite.

Infecção respiratória

Os exames "mostraram uma infecção nas vias respiratórias", disse o comunicado, acrescentando que seu estado clínico era "moderado" e que ele tinha "uma febre leve".

Desde o início de fevereiro, o papa explicou que estava sofrendo de um "forte resfriado", como ele mesmo declarou na audiência geral do último dia 5, e nos dias seguintes realizou suas audiências, mas em sua residência, a Casa Santa Marta, para não viajar ao palácio papal "por causa de uma bronquite", informou a Santa Sé.

Embora dificuldades respiratórias o tenham forçado a interromper suas leituras em vários eventos, Francisco queria evitar a hospitalização, de acordo com vários meios de comunicação, que afirmam que ele visitou o centro Gemelli, na Ilha Tiberina central, alguns dias atrás para examinar seus brônquios, embora isso não tenha sido tornado público.

Persistência da bronquite

Apesar da persistência da bronquite, Francisco presidiu uma missa para as forças de segurança na Praça de São Pedro em um dia frio e ventoso no último domingo.

No entanto, o Jubileu dos Artistas, que começa hoje, exigiu três dias de intensa atividade, incluindo uma visita na próxima segunda-feira aos famosos estúdios de cinema Cinecittà, que foi cancelada.

Por fim, para evitar que o quadro se agravasse e levasse à pneumonia, o papa aceitou o conselho dos médicos e entrou no Gemelli para receber o tratamento mais adequado, segundo as mesmas fontes.