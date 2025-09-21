O que se sabe sobre o ataque hacker em aeroportos europeus que causou caos e cancelamentos

O ciberataque afetou o sistema MUSE, que permite que empresas aéreas utilizem os mesmos balcões e portões dos aeroportos (Roberto Schmidt/AFP)
A operação em alguns dos principais aeroportos da Europa sofreu interrupções pelo segundo dia consecutivo, neste domingo, 21, após um ataque hacker atingir os sistemas de check-in da empresa Collins Aerospace.
O impacto foi sentido em aeroportos como Heathrow (Reino Unido), Berlim (Alemanha) e Bruxelas (Bélgica), forçando o cancelamento de dezenas de voos.
Em comunicado oficial, o Aeroporto de Bruxelas solicitou às companhias aéreas o cancelamento de 50% dos voos programados para a próxima segunda-feira, 22, devido à continuidade dos problemas técnicos no sistema de check-in.
A administração do terminal afirmou que a empresa que fornece o software afetado, a Collins Aerospace, ainda não disponibilizou uma atualização segura capaz de restaurar a funcionalidade total da plataforma.
A Collins Aerospace é responsável por fornecer sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas em aeroportos ao redor do mundo.
A empresa é subsidiária da RTX (antiga Raytheon Technologies), que reconheceu, em nota à Reuters, a existência de uma "disrupção cibernética" no software MUSE, utilizado para o atendimento aos passageiros.
A tecnologia permite que diferentes empresas aéreas façam check-in nos mesmos balcões e utilizem os portões de embarque em um aeroporto, em vez de precisarem ter os seus próprios.
Segundo a RTX, o impacto do ciberataque está limitado ao check-in eletrônico e ao despacho de bagagens, e pode ser mitigado com operações manuais. A companhia garantiu, em nota à EuroNews, que está trabalhando para resolver o problema "o mais rápido possível".
De acordo com dados da empresa de análise de aviação Cirium, até as 10h (horário de Londres) deste domingo, foram canceladas 38 partidas e 33 chegadas em Heathrow, Berlim e Bruxelas.
No sábado, já haviam sido registrados 35 cancelamentos de partidas e 25 de chegadas, sendo o Aeroporto de Bruxelas o mais afetado, com 15 voos suspensos.
Os três aeroportos divulgaram comunicados atualizados ao longo do domingo. O Aeroporto de Heathrow, o maior do Reino Unido, afirmou estar trabalhando para restaurar os serviços após a falha provocada pelo ataque à Collins Aerospace.
Até o momento, a RTX não informou uma previsão oficial para o restabelecimento completo do sistema, e passageiros que pretendem viajar nos próximos dias devem verificar o status de seus voos com antecedência junto às companhias aéreas.