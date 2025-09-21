O que se sabe sobre o ataque hacker em aeroportos europeus que causou caos e cancelamentos

A operação em alguns dos principais aeroportos da Europa sofreu interrupções pelo segundo dia consecutivo, neste domingo, 21, após um ataque hacker atingir os sistemas de check-in da empresa Collins Aerospace.

O impacto foi sentido em aeroportos como Heathrow (Reino Unido), Berlim (Alemanha) e Bruxelas (Bélgica), forçando o cancelamento de dezenas de voos.

Bruxelas cancela metade dos voos de segunda-feira

Em comunicado oficial, o Aeroporto de Bruxelas solicitou às companhias aéreas o cancelamento de 50% dos voos programados para a próxima segunda-feira, 22, devido à continuidade dos problemas técnicos no sistema de check-in.

A administração do terminal afirmou que a empresa que fornece o software afetado, a Collins Aerospace, ainda não disponibilizou uma atualização segura capaz de restaurar a funcionalidade total da plataforma.

Ataque hacker: entenda o que aconteceu

A Collins Aerospace é responsável por fornecer sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas em aeroportos ao redor do mundo.

A empresa é subsidiária da RTX (antiga Raytheon Technologies), que reconheceu, em nota à Reuters, a existência de uma "disrupção cibernética" no software MUSE, utilizado para o atendimento aos passageiros.

A tecnologia permite que diferentes empresas aéreas façam check-in nos mesmos balcões e utilizem os portões de embarque em um aeroporto, em vez de precisarem ter os seus próprios.

Segundo a RTX, o impacto do ciberataque está limitado ao check-in eletrônico e ao despacho de bagagens, e pode ser mitigado com operações manuais. A companhia garantiu, em nota à EuroNews, que está trabalhando para resolver o problema "o mais rápido possível".

Cancelamentos em série

De acordo com dados da empresa de análise de aviação Cirium, até as 10h (horário de Londres) deste domingo, foram canceladas 38 partidas e 33 chegadas em Heathrow, Berlim e Bruxelas.

No sábado, já haviam sido registrados 35 cancelamentos de partidas e 25 de chegadas, sendo o Aeroporto de Bruxelas o mais afetado, com 15 voos suspensos.

Os três aeroportos divulgaram comunicados atualizados ao longo do domingo. O Aeroporto de Heathrow, o maior do Reino Unido, afirmou estar trabalhando para restaurar os serviços após a falha provocada pelo ataque à Collins Aerospace.

Até o momento, a RTX não informou uma previsão oficial para o restabelecimento completo do sistema, e passageiros que pretendem viajar nos próximos dias devem verificar o status de seus voos com antecedência junto às companhias aéreas.