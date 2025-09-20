Mundo

Ciberataque paralisa sistemas e provoca atrasos em grandes aeroportos europeus

Heathrow, Bruxelas e Berlim foram afetados; falha em fornecedor de tecnologia obrigou operação manual

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08h09.

Um ciberataque contra o fornecedor responsável por sistemas de check-in e embarque causou transtornos em diversos aeroportos da Europa neste sábado. Segundo o jornal inglês The Telegraph, entre os terminais atingidos estão Heathrow, em Londres, além dos de Bruxelas e Berlim, onde a falha obrigou a adoção de procedimentos manuais, resultando em atrasos e cancelamentos de voos.

Segundo comunicado divulgado pelo Aeroporto de Bruxelas, o ataque deixou os sistemas automatizados inoperantes.

“Isso tem grande impacto na programação de voos e infelizmente provocará atrasos e cancelamentos”, informou a administração do terminal. O fornecedor atacado trabalha para restaurar os serviços.

Heathrow também registrou problemas, descrevendo o episódio como “uma questão técnica” relacionada a um prestador terceirizado. Passageiros foram aconselhados a verificar a situação de seus voos diretamente com as companhias antes de se dirigir ao aeroporto.

Em Berlim, um aviso na página oficial relatava “tempos de espera mais longos no check-in devido a um problema técnico em um fornecedor de sistemas que atua em toda a Europa”.

Apesar do impacto em vários terminais, Frankfurt não foi afetado, de acordo com porta-voz do aeroporto alemão.

