Ataque cibernético provoca cancelamentos e atrasos no aeroporto de Heathrow, em Londres

Dezenas de voos sofreram cancelamentos e atrasos neste sábado no aeroporto de Heathrow, em Londres, o de maior movimento da Europa, como consequência de um ataque cibernético que afetou um de seus provedores de sistemas de check-in e embarque na madrugada passada.

Fontes do aeroporto, situado no oeste de Londres, confirmaram à Agência EFE que o impacto do incidente cibernético causou o cancelamento de "uma dúzia" de voos de partida e "outra dúzia" de chegada, o que representa apenas 1% do total de voos programados para este sábado em Heathrow, cerca de 1,3 mil aproximadamente.

Um porta-voz de Heathrow informou hoje que a Collins Aerospace, uma das "empresas provedoras de sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas em múltiplos aeroportos em nível global", enfrentava um "problema técnico" que poderia causar atrasos para os passageiros de partida.

De acordo com o site de análise de aviação "Flightradar24", os voos provenientes do aeroporto de Heathrow registravam, às 18h (horário local, 14h de Brasília) de hoje, um atraso médio de 42 minutos, afetando 68 das rotas.

Impacto nos voos da Europa

Fontes de Heathrow insistiram que o ataque cibernético não afetou o funcionamento geral do aeroporto de maior tráfego da Europa: "A grande maioria dos voos continua operando", comentou a fonte.

Da mesma forma, pontuaram que, por se tratar de um problema de terceiros, o incidente afetou apenas algumas companhias aéreas que utilizavam o sistema da empresa em questão, razão pela qual o Terminal 5, o de maior movimento e operado principalmente pela British Airways, quase não sofreu contratempos.

Com o objetivo de "minimizar as interrupções", Heathrow pediu nas redes sociais que os passageiros chegassem ao aeroporto com ao menos três horas de antecedência para voos de longa distância, ou duas horas para voos domésticos no Reino Unido.

Apesar disso, os passageiros enfrentaram atrasos de várias horas em seus voos, assim como longas filas nos balcões de check-in, de acordo com as imagens publicadas pela imprensa local e nas redes sociais.

A emissora de TV belga "VRT News" informou que a empresa americana Collins Aerospace foi atacada por um software malicioso que bloqueou os dados dos servidores da companhia, pelos quais os invasores agora exigem um resgate.

O ataque cibernético à Collins Aerospace, cuja origem ou natureza ainda são desconhecidas, ocorreu na noite passada e também afetou outros aeroportos europeus, como os de Bruxelas e Berlim-Brandemburgo.

O incidente, que ainda não foi resolvido, fez com que as operações de check-in e embarque tivessem que ser realizadas manualmente.

No caso do aeroporto da capital belga, o ataque também causou graves transtornos para os 35 mil passageiros que planejavam viajar hoje, enquanto centenas de pessoas formaram longas filas nos balcões de check-in em meio à confusão.