Ataque cibernético causa caos e longas filas no aeroporto de Bruxelas

Centenas de pessoas formaram longas filas nos balcões de check-in e muitas outras permaneceram à espera de notícias sobre seus voos neste sábado no aeroporto de Bruxelas, após o ataque cibernético ocorrido ontem à noite contra seu provedor de serviços de check-in e embarque.

O incidente, que ainda não foi resolvido, causou graves transtornos para os 35 mil passageiros que planejavam viajar hoje a partir da capital belga, e o aeroporto já prevê que os problemas continuem durante o domingo.

As operações de check-in e embarque tiveram que ser feitas manualmente, o que originou longas filas nos balcões.

Além disso, o aeroporto pediu às companhias aéreas que cancelem metade dos voos com partida no domingo para evitar longos tempos de espera e cancelamentos de última hora, segundo informou a imprensa belga.

Ataque cibernético a aeroportos

Hoje, ao menos nove voos foram cancelados, enquanto quatro foram desviados para outros aeroportos e outros 15 sofreram atrasos de uma hora ou mais.

Marta González, uma passageira de um voo para Madri com a Air Europa, disse à Agência EFE que foi ao aeroporto após receber um e-mail da companhia aérea que a informava sobre o incidente, mas não sobre o cancelamento do voo.

No entanto, ao chegar ao aeroporto, disseram-lhe que todos os voos para Madri haviam sido cancelados e que não havia possibilidade de realocação até terça-feira.

"Na segunda-feira tenho que trabalhar e ainda não sabemos o que fazer", disse, acrescentando que nem a companhia aérea nem o aeroporto lhe ofereceram uma solução até o momento.

A emissora de TV belga "VRT News" informou que a empresa americana Collins Aerospace foi atacada por um software malicioso que bloqueou os dados dos servidores da companhia, pelos quais os invasores agora exigem um resgate.

"Estamos trabalhando ativamente em uma solução para poder oferecer aos nossos clientes a funcionalidade completa o mais rápido possível", declarou a empresa.

Mesmo problema em Berlim e Londres

O aeroporto de Berlim-Brandemburgo, na Alemanha, também foi afetado por um ataque cibernético ontem, que gerou tempos de espera mais longos no check-in e no embarque, além de atrasos.

Da mesma forma, o aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, também informou hoje que seu provedor de check-in e embarque enfrenta um "problema técnico" que poderia causar atrasos aos passageiros de partida.