Bruxelas pede investimento em preparação para crises após ciberataque em aeroportos

A comissária europeia de Emergências e Preparação para Crises, Hadja Lahbib, disse neste sábado que a União Europeia (UE) deve investir em preparação diante das "reais e complexas" ameaças atuais, após um ataque cibernético que paralisou aeroportos em Bélgica, Reino Unido e Alemanha.

“O ataque cibernético de hoje, que paralisou aeroportos em toda a Europa, demonstra como as ameaças atuais são reais e complexas. Nossa estratégia da União de Preparação reforça a coordenação e apoia os Estados-membros. Devemos investir em preparação para garantir que estejamos prontos para qualquer eventualidade”, disse Lahbib em uma mensagem nas redes sociais.

O aeroporto de Bruxelas foi afetado na noite da última sexta-feira por um ataque cibernético contra seu provedor de serviços de check-in e embarque, que persistiu durante este sábado e forçou as companhias aéreas a cancelar metade de seus voos.

Da mesma forma, o aeroporto de Berlim-Brandemburgo, na Alemanha, também foi afetado por um ataque cibernético que gerou tempos de espera mais longos, bem como atrasos. Além disso, o aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, também informou hoje que seu provedor de check-in e embarque enfrenta um "problema técnico" que poderia causar atrasos aos passageiros de partida.