Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Bruxelas pede investimento em preparação para crises após ciberataque em aeroportos

Impacto em Bruxelas atingiu mais de 35 mil passageiros com atrasos e cancelamento de voos

"Devemos investir em preparação para garantir que estejamos prontos", disse a comissária europeia de Emergências e Preparação para Crises

"Devemos investir em preparação para garantir que estejamos prontos", disse a comissária europeia de Emergências e Preparação para Crises

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 16h46.

A comissária europeia de Emergências e Preparação para Crises, Hadja Lahbib, disse neste sábado que a União Europeia (UE) deve investir em preparação diante das "reais e complexas" ameaças atuais, após um ataque cibernético que paralisou aeroportos em Bélgica, Reino Unido e Alemanha.

“O ataque cibernético de hoje, que paralisou aeroportos em toda a Europa, demonstra como as ameaças atuais são reais e complexas. Nossa estratégia da União de Preparação reforça a coordenação e apoia os Estados-membros. Devemos investir em preparação para garantir que estejamos prontos para qualquer eventualidade”, disse Lahbib em uma mensagem nas redes sociais.

O aeroporto de Bruxelas foi afetado na noite da última sexta-feira por um ataque cibernético contra seu provedor de serviços de check-in e embarque, que persistiu durante este sábado e forçou as companhias aéreas a cancelar metade de seus voos.

Da mesma forma, o aeroporto de Berlim-Brandemburgo, na Alemanha, também foi afetado por um ataque cibernético que gerou tempos de espera mais longos, bem como atrasos. Além disso, o aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, também informou hoje que seu provedor de check-in e embarque enfrenta um "problema técnico" que poderia causar atrasos aos passageiros de partida.

Acompanhe tudo sobre:AeroportosAviaçãoEuropa

Mais de Mundo

Irã suspenderá cooperação com órgão nuclear se sanções forem restabelecidas

Ataque cibernético provoca cancelamentos e atrasos no aeroporto de Heathrow, em Londres

Pentágono impõe novas restrições aos jornalistas

Milei vai se encontrar com Trump na próxima terça-feira nos EUA, diz porta-voz do governo argentino

Mais na Exame

Mundo

Irã suspenderá cooperação com órgão nuclear se sanções forem restabelecidas

Casual

Cherokee e Avenger: como são os carros mais importantes da década para a Jeep

Marketing

Brasil precisa parar de criticar tecnologia, defende CEO do iFood

Brasil

Aviação brasileira supera número de passageiros do pré-pandemia em 8,5% e dá força a novos destinos