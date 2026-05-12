Nem guerra, nem paz: por que EUA e Irã seguem presos em uma guerra 'sem saída'

Estados Unidos e Irã atravessam uma nova fase de instabilidade no Oriente Médio marcada menos por confrontos diretos e mais por pressão econômica, ameaças militares e negociações travadas.

Segundo análise do Wall Street Journal, o conflito entrou em uma espécie de limbo diplomático: os dois lados evitam retomar a guerra, mas também não demonstram disposição para fazer concessões suficientes que permitam um acordo amplo.

O cessar-fogo firmado após semanas de combate já se aproxima do segundo mês cercado por desconfiança, ataques e divergências sobre os principais temas da negociação. No centro do impasse estão o futuro do programa nuclear iraniano, o controle do Estreito de Ormuz e o alívio das sanções impostas por Washington.

Na avaliação, tanto a Casa Branca quanto Teerã seguem tentando obter na mesa de negociação resultados que não conseguiram alcançar militarmente durante a guerra.

Trump endurece discurso enquanto negociações perdem força

O presidente Donald Trump voltou a elevar o tom nos últimos dias ao afirmar que o cessar-fogo está "por um fio" e reiterar que não abandonará a pressão para que o Irã reduza drasticamente suas capacidades nucleares.

A declaração aconteceu após as expectativas de negociações esfriarem. Segundo o WSJ, esse otimismo perdeu força diante da distância entre as exigências apresentadas pelos dois países.

O governo iraniano rejeita interromper de maneira prolongada seu programa nuclear e insiste que qualquer avanço depende primeiro da redução das sanções econômicas americanas.

Além disso, Teerã quer discutir o tema nuclear apenas após a implementação de outros pontos do acordo, incluindo medidas ligadas ao fim definitivo do conflito.

Estreito de Ormuz virou principal foco da disputa

Outro ponto central das negociações envolve o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo e gás. O Irã mantém restrições na região, enquanto os Estados Unidos ampliaram o embargo contra portos e embarcações iranianas.

Segundo a análise do jornal, nenhum dos lados quer ser visto como responsável por um recuo unilateral. Isso tornou o impasse ainda mais difícil de destravar.

Autoridades iranianas defendem a criação de novas regras para circulação marítima na região, incluindo mecanismos de compensação financeira que Teerã classifica como reparações de guerra.

Washington, por outro lado, exige a reabertura completa da passagem marítima e rejeita qualquer modelo que aumente a influência iraniana sobre o corredor energético.

Analistas ouvidos pelo jornal avaliam que o fracasso americano em forçar militarmente a reabertura do estreito fortaleceu a posição iraniana nas negociações.

Casa Branca enfrenta pressão política interna

O governo Trump também passou a lidar com pressões domésticas divergentes sobre o rumo do conflito. Parlamentares republicanos mais alinhados à ala intervencionista defendem a retomada de operações militares no Golfo e cobram ações mais duras contra Teerã.

Ao mesmo tempo, setores republicanos mais críticos a guerras prolongadas pressionam a Casa Branca a encerrar rapidamente o impasse diante do desgaste econômico e da preocupação com os preços de energia.

Segundo o WSJ, aliados americanos no Golfo também demonstraram resistência à possibilidade de uma nova escalada militar na região.

Mesmo com danos relevantes à estrutura militar iraniana durante o conflito, integrantes do governo reconhecem que objetivos estratégicos mais amplos ainda não foram atingidos, incluindo a limitação definitiva do programa nuclear e dos mísseis balísticos iranianos.

Segundo especialistas ao jornal, Teerã acredita ter mais capacidade de sustentar um confronto prolongado do que a Casa Branca.

O governo iraniano também avalia que Trump enfrenta restrições políticas e econômicas para retomar uma guerra em larga escala no Oriente Médio.