Irã afirma que sua proposta de paz é 'razoável' após rejeição de Trump

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghaei, afirmou nesta segunda-feira, 11, que a proposta de paz iraniana não é "desmesurada", após ter sido rejeitada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"A proposta do Irã aos Estados Unidos não é uma exigência desmesurada", disse Baghaei em sua entrevista coletiva semanal em Teerã, na qual considerou as demandas iranianas como "razoáveis e responsáveis".

O diplomata sustentou que a proposta iraniana busca defender os direitos do Irã e questionou se é excessivo reivindicar a liberação dos ativos iranianos bloqueados no exterior ou o fim da guerra no Líbano.

Também assegurou que, com sua proposta - na qual, segundo a imprensa iraniana, o país deseja manter o controle do Estreito de Ormuz -, busca apenas garantir uma navegação segura na estratégica passagem.

"Lamentamos que o lado americano continue se baseando em percepções que, em grande medida, foram construídas e promovidas pelo regime sionista (Israel), e continue insistindo em suas posturas unilaterais e em suas demandas irracionais", declarou.

Baghaei se pronunciou hoje depois que Trump classificou a resposta iraniana à sua proposta para pôr fim à guerra como inaceitável.

"Acabei de ler a resposta dos chamados 'representantes' do Irã. Não gosto, TOTALMENTE INACEITÁVEL!", escreveu o presidente americano em sua rede social própria, a Truth Social.

As condições iranianas para o fim da guerra incluem que os Estados Unidos paguem reparações pelo conflito, reconheçam a soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz, a suspensão das sanções e a liberação dos ativos da república islâmica bloqueados em terceiros países.