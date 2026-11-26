Você vai mal na prova, recebe um "não" no processo seletivo ou entrega o relatório com um erro bobo. Em segundos, a voz interna assume: como você deixou isso acontecer? Muita gente acha que essa dureza é o combustível para não errar de novo.

As psicólogas Juliana Breines e Serena Chen, da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, resolveram testar se isso é verdade.

Em quatro experimentos publicados em 2012 na Personality and Social Psychology Bulletin, os estudantes que foram incentivados a se tratar com compaixão depois de um erro mostraram mais motivação para melhorar.

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A prova feita para dar errado

No experimento mais conhecido, os estudantes fizeram um teste de vocabulário difícil, escolhido para que todos fossem mal. Depois, uma parte deles ouviu uma mensagem de autocompaixão: "Se você teve dificuldade no teste que acabou de fazer, não está sozinho." Outro grupo recebeu uma mensagem para reforçar a autoestima. Um terceiro grupo não ouviu nada.

Em seguida, todos souberam que fariam um segundo teste e receberam uma lista de palavras e definições para estudar pelo tempo que quisessem. O tempo de estudo era a medida da motivação para melhorar.

Quem tinha ouvido a mensagem de autocompaixão estudou por mais tempo do que os demais.

O medo de se safar fácil demais

A própria Breines tinha uma desconfiança antes da pesquisa. "A autocompaixão pode confortar, mas será que ela deixa a pessoa se safar fácil demais?", diz ela, em entrevista à revista Scientific American.

Os outros experimentos foram na direção contrária a essa dúvida. Ao lembrar de uma fraqueza pessoal, quem foi incentivado à autocompaixão acreditou mais que ela poderia mudar. Diante de um erro moral recente, demonstrou mais vontade de reparar o dano e de não repeti-lo. E, depois de uma falha, preferiu se comparar com alguém que tinha ido melhor, um sinal de que queria aprender.

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Autocompaixão não é autoestima

O conceito foi popularizado pela psicóloga Kristin Neff, pioneira nas pesquisas sobre o tema. Ele junta três atitudes: tratar a si mesmo com a gentileza que você teria com um amigo, lembrar que errar faz parte da experiência de qualquer pessoa e observar o que sente sem exagerar nem esconder.

A diferença para a autoestima está no ponto de apoio. A autoestima depende de se sentir bom ou melhor que os outros, e por isso balança a cada fracasso. A autocompaixão não exige que você se ache incrível. Exige só que você não se ataque por ser humano. Pesquisas citadas pelas autoras associam a autocompaixão a um senso de valor próprio mais estável e a menos narcisismo do que a autoestima.

A ressalva

Os experimentos foram feitos em laboratório, com universitários de Berkeley e efeitos medidos na hora. A motivação foi medida em minutos de estudo, e não em notas ou em resultados ao longo do tempo. A autocompaixão também não é tratamento: em momentos de sofrimento intenso, a ajuda profissional continua sendo o caminho.

Como praticar depois de um erro

Fale com você como falaria com um amigo. Se a frase soaria cruel dita a outra pessoa, ela também não ajuda dita a você.

Se a frase soaria cruel dita a outra pessoa, ela também não ajuda dita a você. Lembre que você não é o único. Foi exatamente essa a mensagem usada no experimento.

Foi exatamente essa a mensagem usada no experimento. Nomeie o erro sem dramatizar. "Errei a conta no relatório" é diferente de "sou um desastre".

"Errei a conta no relatório" é diferente de "sou um desastre". Pergunte o que dá para aprender. A autocompaixão abre espaço para olhar o erro de frente, em vez de evitá-lo.

A autocompaixão abre espaço para olhar o erro de frente, em vez de evitá-lo. Volte para a tarefa. O objetivo é recuperar a energia para tentar de novo, e não encerrar o assunto.

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A crítica interna promete disciplina. No experimento de Berkeley, quem mais estudou foi quem ouviu que não estava sozinho.

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