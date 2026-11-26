Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17h18.
Você vai mal na prova, recebe um "não" no processo seletivo ou entrega o relatório com um erro bobo. Em segundos, a voz interna assume: como você deixou isso acontecer? Muita gente acha que essa dureza é o combustível para não errar de novo.
As psicólogas Juliana Breines e Serena Chen, da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, resolveram testar se isso é verdade.
Em quatro experimentos publicados em 2012 na Personality and Social Psychology Bulletin, os estudantes que foram incentivados a se tratar com compaixão depois de um erro mostraram mais motivação para melhorar.
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No experimento mais conhecido, os estudantes fizeram um teste de vocabulário difícil, escolhido para que todos fossem mal. Depois, uma parte deles ouviu uma mensagem de autocompaixão: "Se você teve dificuldade no teste que acabou de fazer, não está sozinho." Outro grupo recebeu uma mensagem para reforçar a autoestima. Um terceiro grupo não ouviu nada.
Em seguida, todos souberam que fariam um segundo teste e receberam uma lista de palavras e definições para estudar pelo tempo que quisessem. O tempo de estudo era a medida da motivação para melhorar.
Quem tinha ouvido a mensagem de autocompaixão estudou por mais tempo do que os demais.
A própria Breines tinha uma desconfiança antes da pesquisa. "A autocompaixão pode confortar, mas será que ela deixa a pessoa se safar fácil demais?", diz ela, em entrevista à revista Scientific American.
Os outros experimentos foram na direção contrária a essa dúvida. Ao lembrar de uma fraqueza pessoal, quem foi incentivado à autocompaixão acreditou mais que ela poderia mudar. Diante de um erro moral recente, demonstrou mais vontade de reparar o dano e de não repeti-lo. E, depois de uma falha, preferiu se comparar com alguém que tinha ido melhor, um sinal de que queria aprender.
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O conceito foi popularizado pela psicóloga Kristin Neff, pioneira nas pesquisas sobre o tema. Ele junta três atitudes: tratar a si mesmo com a gentileza que você teria com um amigo, lembrar que errar faz parte da experiência de qualquer pessoa e observar o que sente sem exagerar nem esconder.
A diferença para a autoestima está no ponto de apoio. A autoestima depende de se sentir bom ou melhor que os outros, e por isso balança a cada fracasso. A autocompaixão não exige que você se ache incrível. Exige só que você não se ataque por ser humano. Pesquisas citadas pelas autoras associam a autocompaixão a um senso de valor próprio mais estável e a menos narcisismo do que a autoestima.
Os experimentos foram feitos em laboratório, com universitários de Berkeley e efeitos medidos na hora. A motivação foi medida em minutos de estudo, e não em notas ou em resultados ao longo do tempo. A autocompaixão também não é tratamento: em momentos de sofrimento intenso, a ajuda profissional continua sendo o caminho.
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A crítica interna promete disciplina. No experimento de Berkeley, quem mais estudou foi quem ouviu que não estava sozinho.