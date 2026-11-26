O governo do México busca uma reunião com autoridades de aviação dos Estados Unidos para discutir a autorização de voos da SpaceX pelo espaço aéreo mexicano e a possibilidade de transferir as atividades de lançamento da empresa. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 26, pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

A iniciativa acontece em meio ao aumento das tensões entre o governo mexicano e a companhia de Elon Musk.

As operações da SpaceX próximas à fronteira entre os dois países passaram a ser motivo de preocupação para o México, que acusa a empresa de provocar contaminação e outros impactos ambientais.

Segundo as autoridades mexicanas, destroços de foguetes lançados no Texas acabam caindo em território do país.

O governo também questiona os possíveis efeitos das operações sobre o tráfego aéreo mexicano.

"Por meio da Embaixada, estamos buscando uma reunião entre as autoridades espaciais dos Estados Unidos e do México para estabelecer a autorização para o uso do espaço aéreo mexicano, com que frequência isso seria permitido e, se necessário, a transferência do local de lançamento. Além disso, há a questão dos destroços", afirmou Sheinbaum durante sua entrevista coletiva matinal.

Em outros momentos, a SpaceX já chegou a contestar relatos de contaminação ambiental relacionados às suas operações. Neste mês, autoridades mexicanas informaram que destroços da companhia chegaram a uma praia no estado de Tamaulipas, na região de fronteira.

Em comunicado, a empresa de Musk afirmou ter mobilizado especialistas para ajudar na identificação dos materiais e conduzir eventuais trabalhos de limpeza.

A companhia também declarou que "testes independentes realizados em materiais dentro da Starship e do propulsor Super Heavy, incluindo análises de toxicidade, confirmam que eles não apresentam riscos químicos, biológicos ou toxicológicos".