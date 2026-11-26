O aumento do custo de vida nos Estados Unidos está mudando os planos de muitas famílias para o Dia de Ação de Graças, celebrado nesta quinta-feira, 26 de novembro. Com alimentos, combustíveis, produtos domésticos e viagens mais caros, muitos americanos estão reduzindo o tamanho das comemorações, substituindo ingredientes e revendo tradições para tentar manter a data dentro do orçamento.

Segundo levantamento anual da Federação Americana de Escritórios Agrícolas (AFBF, na sigla em inglês), o custo médio de um jantar tradicional para dez pessoas chegou a US$ 58,63 neste ano, alta de pouco mais de 6% em relação aos US$ 55,18 registrados em 2025. É a primeira vez desde 2022 que a entidade identifica um aumento no preço da ceia, calculado com base em informações de centenas de consumidores voluntários nos 50 estados americanos e em Porto Rico.

O levantamento mostra diferenças regionais: o Nordeste americano deve registrar os jantares mais caros do país, enquanto o Sul do país continua sendo a região mais barata. Em entrevista à revista americana Time, Faith Parum, vice-economista-chefe da AFBF, disse que os custos de transporte e as características das cadeias de abastecimento ajudam a explicar parte dessas variações.

Ceia sem peru

Como no Natal, o peru é o prato principal do dia de Ação de Graças nos EUA, celebrado em novembro

O principal responsável pela alta, porém, é o peru, prato tradicional da comemoração. De acordo com a AFBF, uma ave congelada de aproximadamente 7,3 quilos custa, em média, US$ 23,68, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) apontam uma alta ainda maior em outro indicador: o preço médio de perus de 3,6 a 7,3 quilos passou de US$ 1,358 para 1,755 dólares por libra (uma libra equivale a cerca de 2,2 kg), um avanço de 29,2%.

Parum atribui parte dessa pressão ao aumento da demanda mundial por proteínas magras, como frango e peru. As exportações americanas de carne de peru devem alcançar 461 milhões de libras em 2026, acima dos 420 milhões registrados no ano anterior, segundo projeções do USDA. Leite, pães e cranberries — frutas usadas em molhos tradicionais da ceia — também ficaram mais caros.

Outro fator que pressiona os preços é o encarecimento da energia. A guerra dos Estados Unidos com o Irã, iniciada em fevereiro, provocou fortes interrupções no Estreito de Ormuz, rota marítima estratégica por onde antes passava cerca de um quinto da produção mundial de petróleo. Segundo a Time, o diesel chegou a uma média recorde de US$ 6,53 por galão nos Estados Unidos em setembro, de acordo com a Associação Automobilística Americana (AAA).

O combustível é fundamental para o funcionamento de máquinas agrícolas e para o transporte de mercadorias. Sua alta também encarece etapas como o processamento e a refrigeração de alimentos perecíveis, o que ajuda a explicar por que produtos como peru e leite estão entre os mais afetados.

Sem dinheiro para celebrar

Devido à inflação, milhares de americanos são forçados a mudar de planos neste Dia de Ação de Graças ( bushko/Freepik)

Uma pesquisa da LendingTree, um mercado online de empréstimos, reforça a dimensão do problema: entre os americanos que pretendem celebrar o feriado, mais da metade diz que a inflação afeta os planos ou o orçamento. Cerca de 25% disseram que vão mudar as escolhas de alimentos, 22% pretendem recorrer mais a cupons de desconto e 14% vão reduzir o número de convidados. Quase dois terços dos entrevistados disseram que talvez precisem tomar dinheiro emprestado para organizar a ceia, incluindo 38% que planejam usar cartões de crédito para cobrir as despesas.

Apesar do alto custo geral, especialistas ouvidos pela Time apontam algumas alternativas para reduzir a conta. Supermercados costumam oferecer descontos em perus nos dias que antecedem o feriado, enquanto a compra de aves congeladas e de produtos de marca própria pode representar economia. Também dá para substituir ingredientes mais caros por opções mais acessíveis, sem abandonar completamente os pratos tradicionais.

A pressão sobre o orçamento ocorre em um momento em que o custo de vida continua entre as principais preocupações dos americanos. Uma pesquisa de saída da eleição legislativa de meio de mandato, citada pela Time, mostrou que 89% dos eleitores consideraram o custo de vida um fator importante ou decisivo na escolha de seus candidatos.