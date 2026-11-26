Mata Atlântica concentra 58,7% das áreas em recuperação cadastradas no Brasil, enquanto a Amazônia registrou crescimento de 61% em um ano (Egberto Nogueira/VEJA)
Repórter de ESG
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17h00.
Última atualização em 26 de novembro de 2026 às 17h17.
Cidades brasileiras historicamente associadas a altas taxas de desmatamento começam a chamar a atenção pela recuperação da vegetação nativa.
É o caso de São Félix do Xingu, no Pará, que, em um ano, saltou da 14ª para a primeira posição no ranking nacional de áreas cadastradas em processo de restauração e bateu 19,6 mil hectares.
Em meio à alta de iniciativas de recuperação ambiental no Brasil, a extensão das áreas em restauração mapeadas no país mais que triplicou em cinco anose passou de 79 mil hectares, em 2021, para 262 mil hectares, em 2026 — um crescimento de 231,6%.
É o que revelam os dados da quarta edição do Observatório da Restauração, iniciativa da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, divulgados nesta quinta-feira, 26, em Brasília.
A expansão ocorre em um momento de queda do desmatamento. Entre agosto de 2025 e julho de 2026, a perda de vegetação nativa recuou 41,8% na Amazônia e 23,8% no Cerrado, atingindo os menores patamares das respectivas séries históricas, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Somente em relação ao ano passado, a área cadastrada cresceu 29%, com a incorporação de 58,3 mil hectares. Parte desse aumento decorre da inclusão de projetos que já estavam em andamento, mas ainda não integravam a base de dados.
Ao todo, o levantamento reúne informações sobre aproximadamente 100 mil áreas georreferenciadas, distribuídas por 1.246 municípios dos seis biomas brasileiros.
Apesar dos avanços, tornar a recuperação ambiental economicamente viável em larga escala ainda é um dos principais desafios, que tem como meta recuperar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030.
Em outra frente, o Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS) lança um programa para tornar a atividade sustentável mais eficiente e economicamente viável.
Com apoio da fundação do bilionário Jeff Bezos e previsão de R$ 220 milhões em investimentos privados, a iniciativa vai testar técnicas e tecnologias para reduzir custos e riscos, ampliar receitas e permitir que a recuperação ambiental ganhe escala no país.
O anúncio está previsto para acontecer na terça-feira, 1º de dezembro, no Rio de Janeiro. A escolha do local é simbólica: a floresta da Tijuca passou por um processo pioneiro de recuperação da Mata Atlântica, iniciado no século 19 para proteger os mananciais que abasteciam a capital carioca.
Bernardo Strassburg, fundador e diretor de Ciência e Inovação do IIS, destacou que o território brasileiro tem uma das maiores oportunidades do mundo para restaurar os ecossistemas, mas que ainda não sabe fazer isso na escala necessária.
"Precisamos descobrir o que funciona em cada condição, quanto custa e como comprovar os resultados. O programa existe para produzir essas respostas e transformá-las em soluções que qualquer projeto possa usar”, afirmou, em nota.
Segundo o executivo, a iniciativa será a principal do instituto nos próximos anos e a expectativa é dobrar o volume de recursos captados.
O conhecimento produzido também deverá contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas de recuperação da vegetação nativa.
Durante o lançamento, está prevista a assinatura de um acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para apoiar a estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg).
Só na Mata Atlântica, cerca de 18 milhões de hectares de pastagens degradadas em topos de morro estão atualmente fora do alcance da restauração, segundo o Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS).
Terrenos íngremes, altos custos de recuperação, poucas alternativas de geração de receitas e elevadas taxas de insucesso estão entre os desafios. Há também um potencial de regeneração natural ainda pouco aproveitado.
É aí que o Programa de Inteligência Natural (NIP, na sigla em inglês) quer atuar, combinando ciência e tecnologia para descobrir quais métodos de restauração funcionam melhor em diferentes condições ambientais e econômicas, de modo que possam ser replicados em larga escala.
Entre as metas estão ampliar receitas e reduzir custos e riscos entre 15% e 30%, além de aumentar em 30% o sucesso da atividade.
A iniciativa integra o novo portfólio de doações para a Amazônia do Bezos Earth Fund, anunciado em novembro. Além da fundação criada pelo fundador da Amazon, conta com financiadores como Instituto Itaúsa, Instituto Arapyaú, Instituto Clima e Sociedade (iCS), Porticus e empresas privadas.
Na prática, o programa funcionará como uma rede de laboratórios a céu aberto, com experimentos em até 5 mil hectares na Mata Atlântica e na Amazônia. Nessas áreas, diferentes métodos de restauração serão aplicados, monitorados e comparados em condições reais de campo.
A agenda de pesquisa está dividida em cinco frentes: mitigação climática; biodiversidade e serviços ecossistêmicos; socioeconomia; inteligência e ferramentas; e tecnologias da restauração.
Os pesquisadores vão investigar desde a escolha das espécies e das técnicas mais adequadas para cada terreno até as possibilidades de geração de receitas associadas à recuperação da vegetação.
Entre as tecnologias que serão estudadas estão o uso de drones para dispersar sementes, a inteligência artificial e os chamados gêmeos digitais, representações virtuais que permitem simular cenários e avaliar diferentes estratégias de intervenção.
Os dados coletados servirão para desenvolver ferramentas capazes de orientar a escolha das áreas, estimar os custos de recuperação e antecipar os riscos de insucesso.
Outra frente de pesquisa está na geração de receitas, a partir do estudo de geração de créditos de carbono, do sequestro de carbono no solo e mecanismos de financiamento associados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos.
O objetivo é entender como os benefícios ambientais gerados pela recuperação da vegetação podem contribuir para a viabilidade financeira dos projetos.
A Mata Atlântica concentra 58,7% de toda a área em restauração cadastrada no Brasil, com 153,7 mil hectares. Desde 2025, a extensão registrada no bioma cresceu 17%.
A Amazônia, por sua vez, apresentou o maior crescimento no último ano, de 61%, passando de 39,6 mil para 63,8 mil hectares.
Além de São Félix do Xingu, outro município paraense ganhou destaque no levantamento. Altamira passou da 198ª para a quarta posição no ranking nacional, com 7,1 mil hectares cadastrados. Nos dois municípios, a alta está associada principalmente a projetos de restauração em unidades de conservação federais.
“Ver municípios que historicamente figuravam no topo do desmatamento assumindo a liderança mostra que esses territórios também abrigam iniciativas importantes de recuperação ambiental”, afirma Tainah Godoy, secretária-executiva do Observatório da Restauração.
Entre os estados, São Paulo lidera com 76 mil hectares, o equivalente a 29% de toda a área registrada no país. Já o Espírito Santo apresenta a maior proporção de seu território em processo de restauração, de 0,73%, com 33,7 mil hectares.
O Cerrado também registrou crescimento de 35%, chegando a 42,8 mil hectares. Em Figueirão, no Mato Grosso do Sul, segundo colocado no ranking nacional de municípios, são 10,8 mil hectares associados a investimentos privados.
Já a Caatinga, o Pantanal e o Pampa, juntos, representam menos de 1% da área cadastrada no país. Segundo o levantamento, a baixa participação desses biomas reflete, sobretudo, dificuldades na coleta e sistematização de informações.
Os dados também mostram que restaurar a vegetação nativa nem sempre significa plantar árvores. A regeneração natural assistida é a principal estratégia identificada pelo Observatório, presente em 46% da área cadastrada, ou aproximadamente 121 mil hectares.
Nesse modelo, são realizadas intervenções que eliminam fatores de degradação e favorecem a própria capacidade de recuperação dos ecossistemas. Entre elas estão a instalação de cercas para impedir a entrada de animais e a criação de aceiros para proteger as áreas do fogo.
Na Amazônia, essa estratégia está presente em 73% da área cadastrada. Já na Mata Atlântica, há maior equilíbrio entre o isolamento de áreas (40%) e o plantio em toda a extensão do terreno (39%).
O financiamento também é um ponto de atenção. Entre as áreas com financiadores identificados pelo Observatório, o setor público está presente em 52%, enquanto o setor privado responde por 22%.