Cidades brasileiras historicamente associadas a altas taxas de desmatamento começam a chamar a atenção pela recuperação da vegetação nativa.

É o caso de São Félix do Xingu, no Pará, que, em um ano, saltou da 14ª para a primeira posição no ranking nacional de áreas cadastradas em processo de restauração e bateu 19,6 mil hectares.

Em meio à alta de iniciativas de recuperação ambiental no Brasil, a extensão das áreas em restauração mapeadas no país mais que triplicou em cinco anose passou de 79 mil hectares, em 2021, para 262 mil hectares, em 2026 — um crescimento de 231,6%.

É o que revelam os dados da quarta edição do Observatório da Restauração, iniciativa da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, divulgados nesta quinta-feira, 26, em Brasília.

A expansão ocorre em um momento de queda do desmatamento. Entre agosto de 2025 e julho de 2026, a perda de vegetação nativa recuou 41,8% na Amazônia e 23,8% no Cerrado, atingindo os menores patamares das respectivas séries históricas, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Somente em relação ao ano passado, a área cadastrada cresceu 29%, com a incorporação de 58,3 mil hectares. Parte desse aumento decorre da inclusão de projetos que já estavam em andamento, mas ainda não integravam a base de dados.

Ao todo, o levantamento reúne informações sobre aproximadamente 100 mil áreas georreferenciadas, distribuídas por 1.246 municípios dos seis biomas brasileiros.

Apesar dos avanços, tornar a recuperação ambiental economicamente viável em larga escala ainda é um dos principais desafios, que tem como meta recuperar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030.

Em outra frente, o Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS) lança um programa para tornar a atividade sustentável mais eficiente e economicamente viável.

Com apoio da fundação do bilionário Jeff Bezos e previsão de R$ 220 milhões em investimentos privados, a iniciativa vai testar técnicas e tecnologias para reduzir custos e riscos, ampliar receitas e permitir que a recuperação ambiental ganhe escala no país.

O anúncio está previsto para acontecer na terça-feira, 1º de dezembro, no Rio de Janeiro. A escolha do local é simbólica: a floresta da Tijuca passou por um processo pioneiro de recuperação da Mata Atlântica, iniciado no século 19 para proteger os mananciais que abasteciam a capital carioca.

Bernardo Strassburg, fundador e diretor de Ciência e Inovação do IIS, destacou que o território brasileiro tem uma das maiores oportunidades do mundo para restaurar os ecossistemas, mas que ainda não sabe fazer isso na escala necessária.

"Precisamos descobrir o que funciona em cada condição, quanto custa e como comprovar os resultados. O programa existe para produzir essas respostas e transformá-las em soluções que qualquer projeto possa usar”, afirmou, em nota.

Segundo o executivo, a iniciativa será a principal do instituto nos próximos anos e a expectativa é dobrar o volume de recursos captados.

O conhecimento produzido também deverá contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas de recuperação da vegetação nativa.

Durante o lançamento, está prevista a assinatura de um acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para apoiar a estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg).

Como a restauração florestal ganha escala

Só na Mata Atlântica, cerca de 18 milhões de hectares de pastagens degradadas em topos de morro estão atualmente fora do alcance da restauração, segundo o Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS).

Terrenos íngremes, altos custos de recuperação, poucas alternativas de geração de receitas e elevadas taxas de insucesso estão entre os desafios. Há também um potencial de regeneração natural ainda pouco aproveitado.

É aí que o Programa de Inteligência Natural (NIP, na sigla em inglês) quer atuar, combinando ciência e tecnologia para descobrir quais métodos de restauração funcionam melhor em diferentes condições ambientais e econômicas, de modo que possam ser replicados em larga escala.

Entre as metas estão ampliar receitas e reduzir custos e riscos entre 15% e 30%, além de aumentar em 30% o sucesso da atividade.

A iniciativa integra o novo portfólio de doações para a Amazônia do Bezos Earth Fund, anunciado em novembro. Além da fundação criada pelo fundador da Amazon, conta com financiadores como Instituto Itaúsa, Instituto Arapyaú, Instituto Clima e Sociedade (iCS), Porticus e empresas privadas.

Da IA aos créditos de carbono

Na prática, o programa funcionará como uma rede de laboratórios a céu aberto, com experimentos em até 5 mil hectares na Mata Atlântica e na Amazônia. Nessas áreas, diferentes métodos de restauração serão aplicados, monitorados e comparados em condições reais de campo.

A agenda de pesquisa está dividida em cinco frentes: mitigação climática; biodiversidade e serviços ecossistêmicos; socioeconomia; inteligência e ferramentas; e tecnologias da restauração.

Os pesquisadores vão investigar desde a escolha das espécies e das técnicas mais adequadas para cada terreno até as possibilidades de geração de receitas associadas à recuperação da vegetação.

Entre as tecnologias que serão estudadas estão o uso de drones para dispersar sementes, a inteligência artificial e os chamados gêmeos digitais, representações virtuais que permitem simular cenários e avaliar diferentes estratégias de intervenção.

Os dados coletados servirão para desenvolver ferramentas capazes de orientar a escolha das áreas, estimar os custos de recuperação e antecipar os riscos de insucesso.

Outra frente de pesquisa está na geração de receitas, a partir do estudo de geração de créditos de carbono, do sequestro de carbono no solo e mecanismos de financiamento associados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos.

O objetivo é entender como os benefícios ambientais gerados pela recuperação da vegetação podem contribuir para a viabilidade financeira dos projetos.

Mata Atlântica lidera e Amazônia ganha espaço

A Mata Atlântica concentra 58,7% de toda a área em restauração cadastrada no Brasil, com 153,7 mil hectares. Desde 2025, a extensão registrada no bioma cresceu 17%.

A Amazônia, por sua vez, apresentou o maior crescimento no último ano, de 61%, passando de 39,6 mil para 63,8 mil hectares.

Além de São Félix do Xingu, outro município paraense ganhou destaque no levantamento. Altamira passou da 198ª para a quarta posição no ranking nacional, com 7,1 mil hectares cadastrados. Nos dois municípios, a alta está associada principalmente a projetos de restauração em unidades de conservação federais.

“Ver municípios que historicamente figuravam no topo do desmatamento assumindo a liderança mostra que esses territórios também abrigam iniciativas importantes de recuperação ambiental”, afirma Tainah Godoy, secretária-executiva do Observatório da Restauração.

Entre os estados, São Paulo lidera com 76 mil hectares, o equivalente a 29% de toda a área registrada no país. Já o Espírito Santo apresenta a maior proporção de seu território em processo de restauração, de 0,73%, com 33,7 mil hectares.

O Cerrado também registrou crescimento de 35%, chegando a 42,8 mil hectares. Em Figueirão, no Mato Grosso do Sul, segundo colocado no ranking nacional de municípios, são 10,8 mil hectares associados a investimentos privados.

Já a Caatinga, o Pantanal e o Pampa, juntos, representam menos de 1% da área cadastrada no país. Segundo o levantamento, a baixa participação desses biomas reflete, sobretudo, dificuldades na coleta e sistematização de informações.

Os dados também mostram que restaurar a vegetação nativa nem sempre significa plantar árvores. A regeneração natural assistida é a principal estratégia identificada pelo Observatório, presente em 46% da área cadastrada, ou aproximadamente 121 mil hectares.

Nesse modelo, são realizadas intervenções que eliminam fatores de degradação e favorecem a própria capacidade de recuperação dos ecossistemas. Entre elas estão a instalação de cercas para impedir a entrada de animais e a criação de aceiros para proteger as áreas do fogo.

Na Amazônia, essa estratégia está presente em 73% da área cadastrada. Já na Mata Atlântica, há maior equilíbrio entre o isolamento de áreas (40%) e o plantio em toda a extensão do terreno (39%).

O financiamento também é um ponto de atenção. Entre as áreas com financiadores identificados pelo Observatório, o setor público está presente em 52%, enquanto o setor privado responde por 22%.