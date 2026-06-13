No Canadá, mais de 60% dizem que torcerão para dois país na Copa

O Canadá, um dos três anfitriões da maior Copa do Mundo de todos os tempos, está em clima de Copa, e estreou nesta sexta-feira, 12, com um empate contra a Bósnia.

Trata-se da terceira edição do evento a contar com a seleção canadense, e as expectativas são altas — dessa vez, o país conta com jogadores como o capitão Alphonso Davies, destaque no time da elite alemã, o Bayern de Munique, e Jonathan David, o maior artilheiro da história do país.

Mesmo assim, os fãs do esporte no Canadá estão divididos. Uma nação famosa por ser aberta a imigrantes: atualmente, cerca de 23% da população é composta por imigrantes ou por descendentes de primeira geração, aponta um censo do governo canadense, o maior percentual em 150 anos.

Com isso, o país, mais do que qualquer outro, é o lar de milhões de fãs do esporte cujas raízes abrangem todos os continentes e os times representados no torneio.

Dupla torcida

Torcedores da Bósnia comemoram classificação heroica contra a Itália nos pênaltis: time enfrentará o Canadá, que abriga milhares de bósnios, em seu jogo de abertura (NIDAL SALJIC / EFE)

Restaurantes e bares nas maiores cidades, como Vancouver e Toronto, transmitirão tanto os jogos do Canadá quanto os de quase todos os outros 47 times, com a mesma dose de emoção e torcida. E com bom motivo: um levantamento recente da empresa Harris Poll, a pedido da Volkswagen, concluiu que mais de 60% dos canadenses com heranças étnicas de outros países não se sentem totalmente representados por uma única flâmula na Copa.

“A pesquisa também revelou que 76% dos canadenses concordam que os torcedores não deveriam ter de escolher entre torcer pelo Canadá e por seu país de origem durante a Copa do Mundo”, afirmou a Volkswagen em comunicado divulgado na semana passada, ao promover bandeiras de carro de edição limitada com estampa dupla para a Copa do Mundo.

O Canadá estreou na Copa do Mundo nesta sexta-feira à tarde, em Toronto, contra a Bósnia e Herzegovina. Sendo uma das cidades mais diversas do mundo, Toronto abriga cerca de 25 mil pessoas de ascendência bósnia. Para os fãs, é uma chance única de celebrar sua dupla torcida.

“Por mais que eu tenha nascido na Bósnia e ela seja meu lar, o Canadá também é. Fez muito pela minha família e pela minha comunidade. Nos deu a oportunidade de construir nossas vidas, sustentar nossas famílias e continuar apoiando nosso povo na Bósnia”, disse Emina Kapo, diretora-geral da Associação Bósnio-Canadense, ao jornal The Globe and Mail.

"Vamos festejar, independentemente do que aconteça: seja um empate, uma derrota ou uma vitória."

Empreendedores bósnios se aproveitarão da oportunidade para transformar seus negócios em centros comunitários durante o jogo. Em entrevista para a mídia local, os irmãos Adis e Amir Mrakovic, que administram uma loja na zona leste de Toronto, transformarão seu estacionamento em um ponto de encontro para assistir à partida dessa sexta.

"Será um dia para as pessoas passarem juntas, comerem juntas e assistirem ao jogo", disse Adis. "Todos são encorajados a torcer por quem quiserem e se divertir muito", embora eles próprios estejam torcendo por um empate, um sentimento compartilhado por vários bósnio-canadenses.

A ocasião, dizem eles, permite que ambos os países celebrem ao mesmo tempo. Ter o jogo como o primeiro da temporada é apenas a "cereja do bolo".