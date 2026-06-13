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No Canadá, mais de 60% dizem que torcerão para dois país na Copa

Com quase um quarto do país sendo imigrantes ou descendentes de primeira geração, grande parte da população canadense está dividida sobre para quem torcer

Canadá estreia em sua terceira copa, mas, como casa de uma diáspora diversa de todo o mundo, fãs torcerão por uma gama de times (Getty Images)

Canadá estreia em sua terceira copa, mas, como casa de uma diáspora diversa de todo o mundo, fãs torcerão por uma gama de times (Getty Images)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 08h03.

O Canadá, um dos três anfitriões da maior Copa do Mundo de todos os tempos, está em clima de Copa, e estreou nesta sexta-feira, 12, com um empate contra a Bósnia.

Trata-se da terceira edição do evento a contar com a seleção canadense, e as expectativas são altas — dessa vez, o país conta com jogadores como o capitão Alphonso Davies, destaque no time da elite alemã, o Bayern de Munique, e Jonathan David, o maior artilheiro da história do país.

Mesmo assim, os fãs do esporte no Canadá estão divididos. Uma nação famosa por ser aberta a imigrantes: atualmente, cerca de 23% da população é composta por imigrantes ou por descendentes de primeira geração, aponta um censo do governo canadense, o maior percentual em 150 anos.

Com isso, o país, mais do que qualquer outro, é o lar de milhões de fãs do esporte cujas raízes abrangem todos os continentes e os times representados no torneio.

Dupla torcida

Torcedores da Bósnia comemoram classificação heroica contra a Itália nos pênaltis: time enfrentará o Canadá, que abriga milhares de bósnios, em seu jogo de abertura (NIDAL SALJIC / EFE)

Restaurantes e bares nas maiores cidades, como Vancouver e Toronto, transmitirão tanto os jogos do Canadá quanto os de quase todos os outros 47 times, com a mesma dose de emoção e torcida. E com bom motivo: um levantamento recente da empresa Harris Poll, a pedido da Volkswagen, concluiu que mais de 60% dos canadenses com heranças étnicas de outros países não se sentem totalmente representados por uma única flâmula na Copa.

“A pesquisa também revelou que 76% dos canadenses concordam que os torcedores não deveriam ter de escolher entre torcer pelo Canadá e por seu país de origem durante a Copa do Mundo”, afirmou a Volkswagen em comunicado divulgado na semana passada, ao promover bandeiras de carro de edição limitada com estampa dupla para a Copa do Mundo.

O Canadá estreou na Copa do Mundo nesta sexta-feira à tarde, em Toronto, contra a Bósnia e Herzegovina. Sendo uma das cidades mais diversas do mundo, Toronto abriga cerca de 25 mil pessoas de ascendência bósnia. Para os fãs, é uma chance única de celebrar sua dupla torcida.

“Por mais que eu tenha nascido na Bósnia e ela seja meu lar, o Canadá também é. Fez muito pela minha família e pela minha comunidade. Nos deu a oportunidade de construir nossas vidas, sustentar nossas famílias e continuar apoiando nosso povo na Bósnia”, disse Emina Kapo, diretora-geral da Associação Bósnio-Canadense, ao jornal The Globe and Mail.

"Vamos festejar, independentemente do que aconteça: seja um empate, uma derrota ou uma vitória."

Empreendedores bósnios se aproveitarão da oportunidade para transformar seus negócios em centros comunitários durante o jogo. Em entrevista para a mídia local, os irmãos Adis e Amir Mrakovic, que administram uma loja na zona leste de Toronto, transformarão seu estacionamento em um ponto de encontro para assistir à partida dessa sexta.

"Será um dia para as pessoas passarem juntas, comerem juntas e assistirem ao jogo", disse Adis. "Todos são encorajados a torcer por quem quiserem e se divertir muito", embora eles próprios estejam torcendo por um empate, um sentimento compartilhado por vários bósnio-canadenses.

A ocasião, dizem eles, permite que ambos os países celebrem ao mesmo tempo. Ter o jogo como o primeiro da temporada é apenas a "cereja do bolo".

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