Surto de ebola no Congo se torna o maior da história do país

O surto de ebola na República Democrática do Congo, causado pela cepa Bundibugyo, ultrapassou a epidemia de 2018-2020 e se tornou o maior da história do país, com o vírus se espalhando por cinco províncias mesmo diante de uma ampla resposta das autoridades de saúde e de parceiros internacionais.

Até 30 de julho, haviam sido registrados 3.605 casos e 1.587 mortes, segundo boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) neste sábado, 1º. Houve um aumento de 13% em ambos os números em relação à semana anterior.

"O aumento contínuo de casos, a expansão da disseminação geográfica e a mortalidade persistentemente alta ressaltam a natureza em rápida evolução desta emergência de saúde pública", afirmou a agência da ONU em comunicado divulgado pela Bloomberg.

A taxa bruta de mortalidade está em torno de 44%, o que mostra a gravidade do surto mesmo com a melhoria da vigilância e da identificação de casos. Na última semana completa de notificação, as autoridades registraram 567 novos casos confirmados e 296 mortes — os maiores totais semanais desde o início do surto, em um ritmo de transmissão que a OMS classificou como "excepcional".

Disseminação para cinco províncias

A disseminação, inicialmente restrita à zona de saúde de Mongbwalu, na província de Ituri, se espalhou nos últimos dois meses para 49 zonas de saúde nas províncias de Ituri, Kivu do Norte, Kivu do Sul, Haut-Uélé e Tshopo. Diante do cenário, a OMS afirmou ser necessário um "aumento substancial" nas atividades de resposta para conter o surto.

Os esforços de contenção, porém, enfrentam obstáculos adicionais: instabilidade política, deslocamento populacional e intensa movimentação transfronteiriça dificultam as operações de resposta e ampliam o risco de disseminação regional.

Uganda declara fim do surto, mas segue em alerta

Apesar do cenário preocupante no Congo, Uganda, país vizinho, declarou o fim de seu próprio surto de ebola em Bundibugyo no dia 28 de julho, após 42 dias sem nenhum caso de transmissão local.

Ainda assim, a OMS alertou que o país segue vulnerável a infecções importadas devido à transmissão contínua no leste do Congo, e recomendou que nações de toda a África mantenham medidas reforçadas de vigilância e preparação.