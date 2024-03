Musk e Trump tiveram encontro com doadores republicanos nos EUA

O CEO da Tesla, Elon Musk, encontrou-se com o ex-presidente Donald Trump no domingo em Palm Beach, Flórida, juntamente com doadores republicanos não identificados, segundo o jornal New York Times.

Trump está cortejando possíveis doadores para sua possível campanha presidencial contra Joe Biden. Ainda não está claro se Musk apoiará financeiramente ou endossará Trump e sua campanha.

Musk e um representante da campanha de Trump não responderam imediatamente aos pedidos de comentário feitos pelo NYT.

Leia também: Mesmo após decisão da Suprema Corte, processos ameaçam candidatura de Trump; veja programa

Jatos particulares pertencentes a Trump e Musk foram avistados pousando com menos de uma hora de diferença em um aeroporto de Palm Beach em 2 de março. O paradeiro dos jatos foi relatado pela primeira vez online pelo serviço conhecido como "Elon Jet", que usa dados publicamente disponíveis para rastrear mais de 125 jatos pertencentes a políticos, celebridades e executivos.

Musk não endossou Trump em suas campanhas de 2016 ou 2020. Em junho de 2017, Musk abandonou os conselhos consultivos do então presidente Trump, citando sua retirada dos Estados Unidos do acordo climático de Paris.

Em 2022, Trump chamou Musk de "artisa de merd*", alegando que o CEO da Tesla disse que votou em Trump em conversas privadas entre eles. Musk negou publicamente essa afirmação e disse que a primeira vez que votou em um republicano foi em Mayra Flores em uma eleição especial no Texas naquele ano.

Musk expressou publicamente críticas a Trump e Biden.

"Eu não odeio o homem, mas é hora de Trump pendurar o chapéu e velejar para o pôr do sol", escreveu Musk em um tweet em julho de 2022. "Os democratas também deveriam encerrar o ataque".

Em setembro de 2023, Musk visitou a Casa Branca para discutir tecnologia de inteligência artificial, mas não se encontrou com Biden. Trump comentou a visita em uma postagem no Truth Social, e disse que Musk foi em busca de ajuda "para todos os seus muitos projetos subsidiados, seja carros elétricos que não dirigem o suficiente, carros autônomos que colidem ou foguetes para lugar nenhum".

Desde que Musk adquiriu o Twitter e o renomeou como X, ele se tornou mais vocal sobre sua ideologia política. Ele também fez mais aparições ao lado de líderes políticos de direita ao redor do mundo.

Em maio de 2022, Musk acusou a administração Biden de fazer "tudo o que pode para deixar de lado" e ignorar a Tesla.

Em novembro de 2022, após Musk comprar o Twitter com a ajuda de financiamento da Arábia Saudita, o presidente Biden foi questionado se Musk representava uma ameaça potencial à segurança nacional. Biden disse que sua "cooperação e/ou relações técnicas com outros países merecem ser examinadas".

Musk tinha dito que estava "inclinado" a votar no governador da Flórida, Ron DeSantis, que posteriormente suspendeu sua campanha em janeiro, endossando Trump pouco antes das primárias de New Hampshire.

No Summit do DealBook em novembro, Musk disse: "Eu não votaria em Biden".

"Não estou dizendo que votaria em Trump", ele disse. No entanto, ele também caracterizou Nikki Haley, que está concorrendo contra Trump na primária republicana, como uma candidata "pró-censura".