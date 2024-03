A solução de Musk para os problemas no X: anúncios da Tesla

A rede social X, antigo Twitter, vem perdendo anunciantes de peso, como Apple e Disney, graças às posições controversas de seu proprietário, Elon Musk. Agora, parece que o bilionário tenta cuidar do problema mudando a diretriz de outra empresa sua, a Tesla.

A fabricante de carros era famosa por não fazer publicidade, mas parece que isso está mudando. No último mês, usuários do X passaram a reparar que agora veem anúncios da Tesla na plataforma.

A Tesla também começou a veicular anúncios no YouTube e no TikTok recentemente.

This new? Tesla ads on X. pic.twitter.com/uM6X0cQnKL — Jay Yarow (@jyarow) March 5, 2024

Assim, Elon Musk teoricamente está pagando para anunciar em sua própria empresa. A compra do Twitter pelo bilionário já lhe custou US$ 44 bilhões em 2022, e, um ano depois, a empresa valia um terço do valor.