Mesmo após decisão da Suprema Corte, processos ameaçam candidatura de Trump; veja programa

O ex-presidente Donald Trump não pode ser barrado da disputa das eleições de 2024 com base na 14ª Emenda, decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos nesta segunda, 4. No entanto, o republicano segue com problemas na Justiça: ele é alvo de mais de 90 ações que seguem em andamento.

"A questão judicial ainda é um complicador enorme. E a Suprema Corte também precisa deliberar se ele tem imunidade presidencial ou não. E a expectativa é que se confirme que ele não tem", explica Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington, durante o programa "O Caminho para a Casa Branca". Assista a íntegra abaixo e ouça também no Spotify.

No programa, Moura também analisa as pesquisas para a Super Terça, nesta terça, 5, quando 15 estados terão votações primárias. Trump é amplo favorito e um resultado expressivo pode levar Nikki Haley, sua última rival no partido, a desistir da candidatura.

"O Caminho para a Casa Branca" é um programa co-produzido pela Exame e pela Gauss Capital. Veja os programas anteriores no canal do YouTube da EXAME e e ouça também no Spotify.