Milei volta a apoiar Flávio Bolsonaro e provoca Lula nas redes sociais: 'Esquerdistas choram'

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a declarar apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência do Brasil e a criticar lideranças da esquerda da América Latina.

Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 19, o argentino compartilhou uma ilustração em que aparece sorridente ao lado de Flávio, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está do "lado sombrio", acompanhado de outros nomes da esquerda da região.

Na ilustração, Lula está ao lado do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, retratado preso, e da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que aparece com uma tornozeleira eletrônica. Também estão na ilustração Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, e Gustavo Petro, ex-presidente da Colômbia.

Ao publicar a imagem, o presidente argentino escreveu: “Os esquerdistas choram...A noite está chegando para eles”.

A publicação foi feita na manhã desta segunda-feira, em meio à repercussão do debate entre Lula e Flávio na TV Bandeirantes, realizado na noite de domingo, 18. Durante o confronto, os dois candidatos trocaram críticas ao mencionar lideranças políticas da América Latina.

Lula questionou se Flávio pretende adotar o modelo econômico de Milei caso seja eleito. “Você vai escolher o modelo de Milei? Vai pegar a motosserra dele emprestada?”, perguntou o presidente, que também se referiu ao argentino como amigo do senador.

Em resposta, Flávio citou líderes de esquerda da região e questionou a relação de Lula com eles. “E o seu amigo, que é o Ortega, da Nicarágua, um ditador, o Maduro, que está preso. Esses são seus amigos”, disse o senador.