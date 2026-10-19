Milei volta a apoiar Flávio Bolsonaro e provoca Lula nas redes sociais: 'Esquerdistas choram'

Milei: publicação foi feita na manhã desta segunda-feira ( Nelson ALMEIDA /AFP)
Repórter
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18h05.
O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a declarar apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência do Brasil e a criticar lideranças da esquerda da América Latina.
Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 19, o argentino compartilhou uma ilustração em que aparece sorridente ao lado de Flávio, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está do "lado sombrio", acompanhado de outros nomes da esquerda da região.
Na ilustração, Lula está ao lado do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, retratado preso, e da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que aparece com uma tornozeleira eletrônica. Também estão na ilustração Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, e Gustavo Petro, ex-presidente da Colômbia.
Ao publicar a imagem, o presidente argentino escreveu: “Os esquerdistas choram...A noite está chegando para eles”.
A publicação foi feita na manhã desta segunda-feira, em meio à repercussão do debate entre Lula e Flávio na TV Bandeirantes, realizado na noite de domingo, 18. Durante o confronto, os dois candidatos trocaram críticas ao mencionar lideranças políticas da América Latina.
Lula questionou se Flávio pretende adotar o modelo econômico de Milei caso seja eleito. “Você vai escolher o modelo de Milei? Vai pegar a motosserra dele emprestada?”, perguntou o presidente, que também se referiu ao argentino como amigo do senador.
Em resposta, Flávio citou líderes de esquerda da região e questionou a relação de Lula com eles. “E o seu amigo, que é o Ortega, da Nicarágua, um ditador, o Maduro, que está preso. Esses são seus amigos”, disse o senador.