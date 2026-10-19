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Quando vai ser o debate para presidente na Globo? Veja data e horário

Encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro será realizado após o Jornal Nacional, com transmissão ao vivo pela TV Globo, GloboNews e g1

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva: debate da Globo será o segundo confronto direto entre os candidatos antes do segundo turno (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva: debate da Globo será o segundo confronto direto entre os candidatos antes do segundo turno (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07h09.

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RESUMO ＋

O debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos no segundo turno das Eleições 2026, será realizado na sexta-feira, 23, a partir das 21h20, pelo horário de Brasília. O encontro será transmitido ao vivo pela TV Globo, após o Jornal Nacional, com mediação do jornalista César Tralli. A exibição também ocorrerá na GloboNews e no g1.

Quando vai ser o debate para presidente na Globo? O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que disputam o segundo turno das Eleições 2026, será realizado na sexta-feira, 23, a partir das 21h20 (horário de Brasília).

O debate presidencial será transmitido ao vivo pela TV Globo, logo após o Jornal Nacional, com mediação do jornalista César Tralli. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá exibição simultânea pela GloboNews e pelo g1.

O confronto será o segundo entre os candidatos nesta reta final da campanha. No domingo, 18, Lula e Flávio participaram de um debate promovido pela TV Bandeirantes, marcado por ataques pessoais, acusações de corrupção e provocações.

Qual é o horário do debate presidencial da Globo?

O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro está programado para começar às 21h20 de sexta-feira, 23, após o Jornal Nacional.

O encontro será o último debate promovido pela TV Globo entre os dois candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Onde assistir ao debate da Globo ao vivo?

O público poderá acompanhar o debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro pela televisão e pela internet. Confira onde assistir:

  • TV Globo: transmissão após o Jornal Nacional
  • GloboNews: transmissão simultânea
  • g1: transmissão simultânea e conteúdo na íntegra após o debate
  • Globoplay: entrevista completa disponível após a exibição

Quando foram as entrevistas de Lula e Flávio Bolsonaro na Globo?

Antes do debate presidencial, a TV Globo realizou entrevistas ao vivo com os dois candidatos, conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete.

Lula foi entrevistado na quinta-feira, 15 de outubro, enquanto Flávio Bolsonaro participou na sexta-feira, 16 de outubro.

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Perguntas frequentes

Que horas será o debate presidencial na Globo? ＋

O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro está marcado para sexta-feira, 23, às 21h20, pelo horário de Brasília. A transmissão começa após o Jornal Nacional.

Onde assistir ao debate entre Lula e Flávio Bolsonaro ao vivo? ＋

O debate presidencial será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo portal g1. O conteúdo completo também ficará disponível no g1 após a exibição, enquanto a Globoplay disponibilizará a entrevista completa após a transmissão.

Quem vai mediar o debate da Globo? ＋

O jornalista César Tralli será o mediador do debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Quando será o último debate presidencial antes do segundo turno? ＋

O debate da TV Globo, marcado para sexta-feira, 23, será o último encontro promovido pela emissora entre Lula e Flávio Bolsonaro antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Quando Lula e Flávio Bolsonaro foram entrevistados pela Globo? ＋

Lula foi entrevistado pela TV Globo na quinta-feira, 15 de outubro, e Flávio Bolsonaro participou na sexta-feira, 16 de outubro. As entrevistas foram conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete.

Quando foi o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na Band? ＋

Lula e Flávio Bolsonaro participaram de um debate promovido pela TV Bandeirantes no domingo, 18. O encontro foi marcado por ataques pessoais, acusações de corrupção e provocações, segundo a cobertura da EXAME.

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