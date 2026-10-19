Quando vai ser o debate para presidente na Globo? Veja data e horário

RESUMO ＋ O debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos no segundo turno das Eleições 2026, será realizado na sexta-feira, 23, a partir das 21h20, pelo horário de Brasília. O encontro será transmitido ao vivo pela TV Globo, após o Jornal Nacional, com mediação do jornalista César Tralli. A exibição também ocorrerá na GloboNews e no g1.

Quando vai ser o debate para presidente na Globo? O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que disputam o segundo turno das Eleições 2026, será realizado na sexta-feira, 23, a partir das 21h20 (horário de Brasília).

O debate presidencial será transmitido ao vivo pela TV Globo, logo após o Jornal Nacional, com mediação do jornalista César Tralli. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá exibição simultânea pela GloboNews e pelo g1.

O confronto será o segundo entre os candidatos nesta reta final da campanha. No domingo, 18, Lula e Flávio participaram de um debate promovido pela TV Bandeirantes, marcado por ataques pessoais, acusações de corrupção e provocações.

Qual é o horário do debate presidencial da Globo?

O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro está programado para começar às 21h20 de sexta-feira, 23, após o Jornal Nacional.

O encontro será o último debate promovido pela TV Globo entre os dois candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Onde assistir ao debate da Globo ao vivo?

O público poderá acompanhar o debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro pela televisão e pela internet. Confira onde assistir:

TV Globo: transmissão após o Jornal Nacional

transmissão após o Jornal Nacional GloboNews: transmissão simultânea

transmissão simultânea g1: transmissão simultânea e conteúdo na íntegra após o debate

transmissão simultânea e conteúdo na íntegra após o debate Globoplay: entrevista completa disponível após a exibição

Quando foram as entrevistas de Lula e Flávio Bolsonaro na Globo?

Antes do debate presidencial, a TV Globo realizou entrevistas ao vivo com os dois candidatos, conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete.

Lula foi entrevistado na quinta-feira, 15 de outubro, enquanto Flávio Bolsonaro participou na sexta-feira, 16 de outubro.