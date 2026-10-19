Quando vai ser o debate para presidente na Globo? Veja data e horário

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva: debate da Globo será o segundo confronto direto entre os candidatos antes do segundo turno (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)
Repórter
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07h09.
O debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos no segundo turno das Eleições 2026, será realizado na sexta-feira, 23, a partir das 21h20, pelo horário de Brasília. O encontro será transmitido ao vivo pela TV Globo, após o Jornal Nacional, com mediação do jornalista César Tralli. A exibição também ocorrerá na GloboNews e no g1.
Quando vai ser o debate para presidente na Globo? O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que disputam o segundo turno das Eleições 2026, será realizado na sexta-feira, 23, a partir das 21h20 (horário de Brasília).
O debate presidencial será transmitido ao vivo pela TV Globo, logo após o Jornal Nacional, com mediação do jornalista César Tralli. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá exibição simultânea pela GloboNews e pelo g1.
O confronto será o segundo entre os candidatos nesta reta final da campanha. No domingo, 18, Lula e Flávio participaram de um debate promovido pela TV Bandeirantes, marcado por ataques pessoais, acusações de corrupção e provocações.
O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro está programado para começar às 21h20 de sexta-feira, 23, após o Jornal Nacional.
O encontro será o último debate promovido pela TV Globo entre os dois candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
O público poderá acompanhar o debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro pela televisão e pela internet. Confira onde assistir:
Antes do debate presidencial, a TV Globo realizou entrevistas ao vivo com os dois candidatos, conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete.
Lula foi entrevistado na quinta-feira, 15 de outubro, enquanto Flávio Bolsonaro participou na sexta-feira, 16 de outubro.
O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro está marcado para sexta-feira, 23, às 21h20, pelo horário de Brasília. A transmissão começa após o Jornal Nacional.
O debate presidencial será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo portal g1. O conteúdo completo também ficará disponível no g1 após a exibição, enquanto a Globoplay disponibilizará a entrevista completa após a transmissão.
O jornalista César Tralli será o mediador do debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.
O debate da TV Globo, marcado para sexta-feira, 23, será o último encontro promovido pela emissora entre Lula e Flávio Bolsonaro antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
Lula foi entrevistado pela TV Globo na quinta-feira, 15 de outubro, e Flávio Bolsonaro participou na sexta-feira, 16 de outubro. As entrevistas foram conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete.
Lula e Flávio Bolsonaro participaram de um debate promovido pela TV Bandeirantes no domingo, 18. O encontro foi marcado por ataques pessoais, acusações de corrupção e provocações, segundo a cobertura da EXAME.