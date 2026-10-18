Debate da Band entre Lula e Flávio Bolsonaro ao vivo

22:30 •
18 OUT 2026
A EXAME encerra aqui a cobertura em tempo real do primeiro debate do segundo turno
A EXAME encerra aqui a cobertura em tempo real do primeiro debate do segundo turno.
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22:29 •
18 OUT 2026
Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro termina com ataques, provocações e bate-boca
O primeiro debate presidencial do segundo turno das eleições de 2026, realizado pela Band neste domingo, 18, terminou após cerca de duas horas de confronto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
O encontro foi marcado por acusações pessoais, trocas de provocações e interrupções, que exigiram diversas intervenções dos mediadores.
A segurança pública dominou a abertura do debate. Flávio prometeu endurecer o combate ao crime organizado e classificar facções como organizações narcoterroristas, enquanto Lula defendeu ampliar a participação do governo federal no enfrentamento à criminalidade.
A discussão avançou para temas como políticas para as mulheres, corrupção e investigações envolvendo pessoas próximas aos candidatos. Flávio explorou acusações relacionadas ao caso do INSS e a Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Lula, por sua vez, questionou o adversário sobre milícias e trouxe ao debate suspeitas envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro.
Na economia, Lula defendeu a valorização do salário mínimo, o aumento do poder de compra dos trabalhadores e o fortalecimento das empresas estatais. Flávio prometeu criar o Ministério da Prosperidade, renegociar dívidas de famílias e empresas, ampliar o acesso ao crédito e manter os reajustes do Bolsa Família.
Os candidatos também divergiram sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), a gestão da pandemia de covid-19, o fim da escala de trabalho 6x1 e propostas para o agronegócio. Em um dos momentos do encontro, Flávio reconheceu que a saúde não apresentou os melhores resultados durante o governo de Jair Bolsonaro, mas defendeu a atuação do pai na pandemia.
A tensão se estendeu às considerações finais. Flávio circulou pelo palco e se posicionou atrás de Lula em diferentes momentos, provocando reclamações do presidente. A plateia também interrompeu repetidamente os discursos, levando a mediadora Adriana Araújo a pedir silêncio e respeito ao tempo de fala.
O debate terminou sob gritos de apoio aos dois candidatos, sem trégua nas provocações que marcaram o encontro.
22:26 •
18 OUT 2026
Debate entre Lula e Flávio termina com gritos de ‘olê, olê, olá, Lula’ e ‘mito’
O primeiro debate do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), realizado pela Band neste domingo, 18, foi marcado por provocações, gritos e tensão entre os candidatos, suas equipes e a plateia. As manifestações do público interferiram repetidamente nas falas dos presidenciáveis, levando os mediadores a pedir silêncio e cobrar o cumprimento das regras.
O clima de confronto se intensificou nas considerações finais, quando Flávio resistiu aos pedidos para retornar ao próprio púlpito e permitir que Lula concluísse seu discurso. A mediadora Adriana Araújo precisou intervir diversas vezes para garantir ao presidente os dois minutos previstos para o encerramento.
Ao longo do encontro, o senador também circulou pelo palco e se posicionou atrás de Lula enquanto o petista falava, fazendo gestos e expressões faciais diante das câmeras. A estratégia provocou reclamações do presidente, que criticou o comportamento do adversário.
A tensão também se refletiu na plateia, que reagiu com gritos e manifestações de apoio aos dois candidatos. O debate terminou em meio a palavras de ordem como “olê, olê, olá, Lula” e “mito”, esta última em referência ao campo bolsonarista.
Entre ataques pessoais, interrupções e disputas pelo tempo de fala, o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro foi marcado pela tensão do início ao fim.
22:25 •
18 OUT 2026
Flávio Bolsonaro promete segurança e mais dinheiro no bolso em fala final na Band
lávio Bolsonaro (PL) encerrou sua participação no debate da Band, neste domingo, 18, com promessas de reforçar a segurança pública, aumentar o poder de compra dos brasileiros e colocar a população no centro de um eventual governo. O discurso foi marcado por interrupções da plateia, que dificultaram a conclusão de sua fala.
O senador também criticou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o presidente teve três mandatos para cumprir suas promessas. Flávio acusou ainda o adversário de gastar R$ 350 bilhões para tentar garantir a reeleição, sem apresentar, na declaração relatada, detalhes sobre o cálculo.
Nas considerações finais, o candidato defendeu o voto secreto, agradeceu aos mais de 56 milhões de eleitores que, segundo ele, apoiaram sua candidatura no primeiro turno e classificou sua campanha como “propositiva” e “sem ódio”.
22:21 •
18 OUT 2026
Gritos e interrupções marcam fala final de Lula no debate da Band
As considerações finais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate da Band, neste domingo, 18, foram marcadas por interrupções e gritos da plateia. A mediadora Adriana Araújo precisou pedir silêncio ao público e solicitar que Flávio Bolsonaro (PL) retornasse ao próprio púlpito enquanto o presidente discursava.
Lula agradeceu aos brasileiros que, segundo ele, foram às ruas em defesa da democracia e afirmou que o país tem condições de crescer. O presidente destacou o desempenho econômico de seus governos anteriores e disse que, em sua atual gestão, o Brasil voltou a registrar crescimento superior a 3%.
O petista também ressaltou a recuperação das indústrias naval e de fertilizantes e criticou as privatizações realizadas por governos anteriores. Ao citar a Petrobras, a BR Distribuidora e a Eletrobras, defendeu o fortalecimento das empresas estatais e questionou os benefícios das vendas para a população.
“Eu quero emprego estatal forte e produtivo”, afirmou Lula.
O presidente encerrou sua participação prometendo transformar o Brasil em um país desenvolvido caso seja eleito para um quarto mandato.
22:12 •
18 OUT 2026
Flávio omite negociações do governo Lula com os EUA sobre tarifaço ao Brasil
Flávio Bolsonaro (PL) afirmou durante o debate da Band que o governo brasileiro não enviou representantes aos Estados Unidos para defender as empresas nacionais durante o tarifaço imposto por Donald Trump.
A declaração, porém, desconsidera as negociações conduzidas pela gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde o primeiro anúncio das tarifas, em julho de 2025.
Desde então, o governo brasileiro realizou mais de 30 reuniões sobre o tema, algumas delas presenciais nos Estados Unidos. As negociações contaram com a participação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do próprio Lula, que se reuniu com Trump em maio de 2026.
Flávio também participou de uma audiência pública organizada no início de julho pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).
Na ocasião, o governo brasileiro enviou apenas observadores, por considerar que o evento não constituía um canal oficial de negociação comercial.
22:07 •
18 OUT 2026
Lula cobra abertura de contas de Flávio: ‘Em vez de falar, prove que é honesto’
Lula voltou a insistir que Flávio Bolsonaro abra suas contas durante o terceiro bloco debate da Band.
Ao cobrar explicações do senador, o presidente afirmou que ele deveria apresentar provas de sua honestidade, em vez de apenas fazer declarações. “Ao invés de falar, prove que é honesto”, disse.
21:59 •
18 OUT 2026
Flávio Bolsonaro ironiza propostas de Lula para o agro e provoca presidente no debate
Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parece ser um candidato de oposição ao criticar as propostas apresentadas pelo presidente para o agronegócio durante o terceiro bloco do debate da Band, neste domingo, 18.
“É impressionante como parece que ele é da oposição. Seu partido governou o Brasil em 20 anos dos últimos 24. Tudo que ele está falando aqui ele já não fez e não vai fazer de novo”, disse o senador, ao ironizar as propostas do adversário para o setor.
Ao longo do debate, Flávio adotou a estratégia de se posicionar atrás de Lula enquanto o presidente falava, fazendo gestos de negação e expressões faciais diante das câmeras.
A movimentação irritou o petista, que criticou a postura do adversário após ser interrompido pelo senador. “Ele não tem comportamento ético”, afirmou Lula.
No início do terceiro bloco, os mediadores Eduardo Oinegue e Adriana Araújo lembraram que os candidatos podem circular pelo estúdio, desde que não atrapalhem quem estiver com a palavra.
21:57 •
18 OUT 2026
Lula desafia Flávio Bolsonaro a abrir sigilos bancário e telefônico de toda a família
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desafiou Flávio Bolsonaro (PL) a abrir seus sigilos bancário e telefônico, além dos dados bancários de seus familiares, durante o debate da Band, neste domingo, 18. Lula se ofereceu para fazer o mesmo, afirmando que a medida permitiria aos eleitores saber “quem é ladrão”.
Flávio não respondeu diretamente ao desafio e acusou o petista de receber recursos “por fora”.
Pela proposta de Lula, os dois candidatos entregariam os dados ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. A divulgação voluntária dessas informações depende da autorização de seus titulares. Já a quebra compulsória de sigilo bancário e de dados telefônicos exige respaldo legal e, conforme o caso, autorização judicial.
21:44 •
18 OUT 2026
Flávio prometer renegociação de dívidas e ministério da 'Prosperidade'
Flávio Bolsonaro (PL) aproveitou os minutos finais do segundo bloco do debate da Band, neste domingo, 18, para apresentar suas propostas econômicas. O senador prometeu criar o Ministério da Prosperidade, manter os reajustes do Bolsa Família e renegociar dívidas de pessoas físicas e empresas, com redução dos valores devidos e suspensão temporária dos pagamentos.
“Eu vou comprar a sua dívida dos bancos. Para você que é pessoa física, vai ficar seis meses congelada, parada a sua dívida. E para você que é pessoa jurídica, esse prazo vai ser de um ano”, afirmou.
Flávio também prometeu oferecer crédito mais barato e de longo prazo para pequenos negócios, além de transformar a Caixa Econômica Federal em um banco voltado ao empreendedorismo nas favelas e periferias.