Debate da Band entre Lula e Flávio Bolsonaro ao vivo

César H. S. Rezende Repórter de agro e macroeconomia 22:29 • 18 OUT 2026

Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro termina com ataques, provocações e bate-boca

O primeiro debate presidencial do segundo turno das eleições de 2026, realizado pela Band neste domingo, 18, terminou após cerca de duas horas de confronto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O encontro foi marcado por acusações pessoais, trocas de provocações e interrupções, que exigiram diversas intervenções dos mediadores.

A segurança pública dominou a abertura do debate. Flávio prometeu endurecer o combate ao crime organizado e classificar facções como organizações narcoterroristas, enquanto Lula defendeu ampliar a participação do governo federal no enfrentamento à criminalidade.

A discussão avançou para temas como políticas para as mulheres, corrupção e investigações envolvendo pessoas próximas aos candidatos. Flávio explorou acusações relacionadas ao caso do INSS e a Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Lula, por sua vez, questionou o adversário sobre milícias e trouxe ao debate suspeitas envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro.

Na economia, Lula defendeu a valorização do salário mínimo, o aumento do poder de compra dos trabalhadores e o fortalecimento das empresas estatais. Flávio prometeu criar o Ministério da Prosperidade, renegociar dívidas de famílias e empresas, ampliar o acesso ao crédito e manter os reajustes do Bolsa Família.

Os candidatos também divergiram sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), a gestão da pandemia de covid-19, o fim da escala de trabalho 6x1 e propostas para o agronegócio. Em um dos momentos do encontro, Flávio reconheceu que a saúde não apresentou os melhores resultados durante o governo de Jair Bolsonaro, mas defendeu a atuação do pai na pandemia.

A tensão se estendeu às considerações finais. Flávio circulou pelo palco e se posicionou atrás de Lula em diferentes momentos, provocando reclamações do presidente. A plateia também interrompeu repetidamente os discursos, levando a mediadora Adriana Araújo a pedir silêncio e respeito ao tempo de fala.

O debate terminou sob gritos de apoio aos dois candidatos, sem trégua nas provocações que marcaram o encontro.