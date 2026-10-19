Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Lula vai autorizar TSE a quebrar seu sigilo e de seus filhos

Presidente desafiou o rival Flávio Bolsonaro (PL) a adotar a mesma postura e disponibilizar os dados à Justiça Eleitoral

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato em São Paulo no dia 11 de outubro (Ricardo Stuckert/Flickr)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato em São Paulo no dia 11 de outubro (Ricardo Stuckert/Flickr)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18h30.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que vai formalizar seu desafio ao rival Flávio Bolsonaro (PL) para que abra os sigilos fiscal e telefônico dos dois candidatos e de seus familiares. Lula deverá enviar nesta terça-feira, 20, um documento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizando o procedimento, desde que o rival faça o mesmo.

"Não posso permitir que um miliciano fique atrás de mim no debate (realizado pela TV Bandeirantes no último domingo) escrito na mão 'corrupto', porque corrupta é a família dele, é ele. A única coisa que eu estou pedindo é que ele tenha a coragem de provar que é honesto. Que ele faça como eu estou fazendo. Vou entregar na expectativa de que ele entregue a dele", disse Lula, em referência ao documento que enviará ao TSE.

A declaração foi dada durante ato de campanha em Porto Alegre na tarde desta segunda-feira, 19. Lula afirmou que o pedido inclui seus cinco filhos: Marcos Cláudio, Lurian, Fábio Luís (o Lulinha), Sandro Luís e Luís Cláudio.

"Vou colocar (os sigilos dos) meus cinco filhos (à disposição do TSE) porque em toda eleição se inventa uma coisa contra a minha família e eu resolvi não ficar quieto. Essa é minha última disputa eleitoral e não posso deixar que um ladrão tente jogar a minha biografia no lixo. Isso aqui é em defesa da minha honra, da honra da minha família", disse o presidente.

A entrega dos documentos e a efetivação da medida por parte de Lula estão condicionadas à adoção, por parte de Flávio Bolsonaro, da mesma postura. O desafio foi feito por Lula ao rival durante o debate da TV Bandeirantes, no domingo. Na ocasião, Flávio não respondeu se toparia disponibilizar as informações à Justiça Eleitoral.

A rigor, qualquer cidadão pode autorizar espontaneamente o acesso das autoridades judiciais aos seus dados telemáticos e bancários. A quebra oficial dos sigilos depende de ordem judicial.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaFlávio Bolsonaro

Mais de Brasil

Lula domina repercussão do debate da Band nas redes e Flávio, no Telegram, aponta Palver

Por que alguns locais de votação mudaram no 2º turno? Veja como consultar

Quais serão as próximas pesquisas para presidente antes do 2º turno?

Janones está estável após arritmia cardíaca e deve deixar UTI em 48 horas

Mais na Exame

Mercados

MBRF desaba 4% na bolsa; doença de Newcastle em SC ameaça exportações à China

EXAME Agro

Brasil deve suspender exportações de frango à China após doença de Newcastle em SC

Líderes Extraordinários

Jack Dempsey e o que as empresas ainda não entenderam sobre adaptação

Mundo

Milei volta a apoiar Flávio Bolsonaro e provoca Lula nas redes sociais: 'Esquerdistas choram'