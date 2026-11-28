RESUMO ＋ Milei afirmou não ter interesse em participar da cerimônia de posse de Lula, marcada para 5 de janeiro, em Brasília, e voltou a chamar o presidente brasileiro de corrupto e ladrão. O argentino disse ter sido ofendido por Lula e ministros do governo, mas declarou que as relações comerciais entre os dois países permanecem intactas. Inicialmente, o Planalto considerou convidá-lo como gesto de aproximação, mas desistiu após críticas argentinas ao processo eleitoral brasileiro. Em seu lugar, o governo pretende convidar os ex-presidentes Mauricio Macri e Alberto Fernández, além de outras autoridades argentinas.

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou não ter interesse em participar da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 5 de janeiro, em Brasília. Em entrevista, o argentino confirmou que não recebeu convite do governo brasileiro, mas declarou que também não gostaria de ser convidado.

Milei voltou a fazer críticas ao presidente brasileiro, a quem chamou de corrupto e ladrão. Também mencionou a prisão de Lula e questionou as circunstâncias de sua saída. Segundo o argentino, suas declarações não representam insultos, mas afirmações que considera verdadeiras. Ele ainda justificou sua postura ao dizer que já foi ofendido por Lula e por ministros brasileiros.

Apesar do desgaste político, Milei afirmou que as relações comerciais entre Argentina e Brasil permanecem preservadas. Questionado sobre a possibilidade de reconstruir os laços entre os países, o presidente argentino declarou que, no âmbito econômico e comercial, as relações continuam intactas.

Inicialmente, o governo brasileiro considerava convidar Milei para a cerimônia como um gesto de aproximação após a reeleição de Lula. A possibilidade, no entanto, foi descartada diante das reiteradas críticas da Casa Rosada e da chancelaria argentina ao processo eleitoral brasileiro.

Em vez do atual presidente argentino, o Planalto pretende convidar os ex-presidentes Mauricio Macri e Alberto Fernández, além de governadores e outras autoridades do país vizinho.