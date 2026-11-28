O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu desculpas neste sábado, 28, à família do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), após se referir a ele como “morto-vivo”. O pedido foi feito durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais com o deputado federal André Janones.

“Foi uma falha minha. Quero pedir desculpas ao Paulo Henrique, aos familiares e ao povo brasileiro, e prometo nunca mais cometer uma gafe dessas”, afirmou Lula, em referência a um dos filhos do ex-presidente.

A declaração que motivou o pedido de desculpas ocorreu na sexta-feira, 27, durante uma visita de Lula ao Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro. Ao defender políticas públicas voltadas à qualidade de vida da população idosa, o petista citou o estado de saúde de FHC, de 95 anos, que tem Alzheimer em estágio avançado.

Na ocasião, Lula também afirmou ter visitado recentemente o ex-presidente.

Em nota divulgada na noite de sexta-feira, a Fundação Fernando Henrique Cardoso lamentou a declaração e contestou o relato da visita. Segundo a entidade, o último encontro entre os dois ocorreu em junho de 2024, por ocasião dos 30 anos do Plano Real.

Neste sábado, Lula disse que pretendia defender a criação de uma política de atendimento aos idosos, mas reconheceu ter errado ao usar a expressão para descrever o estado de saúde de FHC.

“Ontem eu estava no Rio de Janeiro, fazendo um encontro com as pessoas idosas, porque eu quero criar uma política para cuidar dos idosos. E na minha fala eu cometi uma gafe”, afirmou o presidente.