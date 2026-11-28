O Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) rejeitou neste sábado, 28, o pedido da Argentina para suspender a exploração de petróleo em águas próximas às Ilhas Malvinas, arquipélago controlado pelo Reino Unido e reivindicado pelos argentinos.

A decisão foi anunciada pelo presidente do tribunal, o camaronês Maurice Kamga, durante uma sessão em Hamburgo, na Alemanha. Dos 21 juízes, 18 votaram contra o pedido argentino e três a favor.

No centro da disputa está o projeto Sea Lion, desenvolvido pela petrolífera britânica Rockhopper Exploration em parceria com a israelense Navitas Petroleum. O início da produção de petróleo está previsto para 2028.

O governo de Javier Milei havia recorrido à Justiça internacional em setembro, sob o argumento de que o Reino Unido não poderia autorizar unilateralmente a exploração de recursos naturais em uma região cuja soberania é disputada.

As Malvinas estão sob controle britânico desde 1833. Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra de 74 dias pelo domínio do arquipélago, encerrada com a rendição argentina. A disputa territorial, contudo, permanece sem solução.

A decisão deste sábado trata apenas do pedido de suspensão das atividades petrolíferas e não encerra a controvérsia sobre a soberania das ilhas.

*Com AFP