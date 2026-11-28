Bandeira argentina com o mapa das Malvinas: arquipélago está sob controle britânico desde 1833 e é reivindicado pela Argentina ((Foto: Cristian Urrutia / AFP))
Repórter de Negócios
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 09h23.
O Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) rejeitou neste sábado, 28, o pedido da Argentina para suspender a exploração de petróleo em águas próximas às Ilhas Malvinas, arquipélago controlado pelo Reino Unido e reivindicado pelos argentinos.
A decisão foi anunciada pelo presidente do tribunal, o camaronês Maurice Kamga, durante uma sessão em Hamburgo, na Alemanha. Dos 21 juízes, 18 votaram contra o pedido argentino e três a favor.
No centro da disputa está o projeto Sea Lion, desenvolvido pela petrolífera britânica Rockhopper Exploration em parceria com a israelense Navitas Petroleum. O início da produção de petróleo está previsto para 2028.
O governo de Javier Milei havia recorrido à Justiça internacional em setembro, sob o argumento de que o Reino Unido não poderia autorizar unilateralmente a exploração de recursos naturais em uma região cuja soberania é disputada.
As Malvinas estão sob controle britânico desde 1833. Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra de 74 dias pelo domínio do arquipélago, encerrada com a rendição argentina. A disputa territorial, contudo, permanece sem solução.
A decisão deste sábado trata apenas do pedido de suspensão das atividades petrolíferas e não encerra a controvérsia sobre a soberania das ilhas.
*Com AFP
Glossário
O que é o Tribunal Internacional do Direito do Mar?
O Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) é um tribunal independente criado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982. Sediado em Hamburgo, na Alemanha, tem 21 juízes e julga disputas sobre o uso dos oceanos e de seus recursos.
O que são as Ilhas Malvinas?
As Ilhas Malvinas, chamadas de Falklands pelos britânicos, são um arquipélago no Atlântico Sul, a cerca de 500 km da costa argentina. Estão sob controle do Reino Unido desde 1833 e são reivindicadas pela Argentina.
O que é o projeto Sea Lion?
Sea Lion é um projeto de exploração de petróleo em um campo marítimo ao norte das Ilhas Malvinas, descoberto em 2010. É desenvolvido pela britânica Rockhopper Exploration em parceria com a israelense Navitas Petroleum.