O vice-presidente Geraldo Alckmin criticou nesta quinta-feira, 26, a tarifa sobre aviões proposta pelos Estados Unidos. Para ele, a medida é "totalmente descabida", já que o setor aeronáutico tradicionalmente não está sujeito a tarifas comerciais.

“Isso é totalmente descabido, porque não há no mundo tarifa para setor aeronáutico”, disse a jornalistas durante cerimônia de chegada do voo inaugural comemorativo do avião Embraer E2 da Latam, no Aeroporto de Brasília.

Alckmin disse ainda que o governo brasileiro pretende atuar para impedir a adoção da nova taxação. "Vamos trabalhar para reverter. E não há no mundo. É uma tradição não ter tarifa em um setor tão estratégico quanto o aeronáutico", disse.

Entenda a proposta dos EUA

A proposta foi apresentada na quarta-feira, 25, pelo representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer. O órgão sugeriu novas tarifas sobre produtos brasileiros, incluindo uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas.

Segundo Greer, o Brasil não teria corrigido o que Washington classifica como "atos, políticas e práticas irracionais" e não apresentou "nenhum progresso significativo" para resolver questões que os americanos consideram prejudiciais ao comércio.

Em nota, o Palácio do Planalto contestou os argumentos dos Estados Unidos e classificou a proposta como uma ameaça.

O comunicado também mencionou o acordo firmado entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, em 21 de agosto, para a criação de um grupo de trabalho sobre o comércio bilateral.

O governo citou ainda a reunião de Greer com os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

"Fica evidente que a nova recomendação é feita como o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos PIX, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros, com consta do anuncio de hoje", diz um trecho da nota.

Segundo o Planalto, o Brasil ainda aguarda que o USTR encaminhe os termos de referência de um possível acordo econômico e comercial entre os dois países. O documento já foi solicitado pelo governo brasileiro em outras ocasiões.

Ao final da nota, o governo reiterou a disposição de buscar uma solução negociada, mas não descartou a adoção de medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos.