Mercado chinês de veículos elétricos e híbridos cresce 37% em julho

O mercado automobilístico chinês, o maior do mundo, está passando por um momento de transformação, com vendas gerais de automóveis registrando uma queda em julho, enquanto o segmento de veículos de nova energia (NEV, na sigla em inglês) continua a crescer rapidamente. De acordo com dados da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros, as vendas totais de automóveis caíram 2,8% em comparação ao ano anterior, totalizando 1,72 milhão de veículos em julho. No entanto, as vendas no varejo de veículos de nova energia tiveram um aumento significativo de quase 37%, alcançando 878 mil unidades no mesmo mês. As informações são da CNBC.

A desaceleração do crescimento econômico da China, juntamente com uma intensa competição no setor de veículos de nova energia, levou a uma guerra de preços que está impactando o mercado. Apesar desses desafios, o governo chinês continua a apoiar a indústria de veículos híbridos e elétricos há mais de uma década, por meio de subsídios e políticas favoráveis. A política mais recente de trade-in governamental, destinada a estimular o consumo, também prioriza os compradores de veículos de nova energia, oferecendo maior suporte a este segmento.

Além disso, políticas preferenciais em nível municipal têm desempenhado um papel crucial na promoção dos veículos de nova energia na China. Em muitas cidades, esses veículos têm acesso irrestrito às vias públicas, enquanto os carros movidos a gasolina enfrentam restrições, podendo circular em certas ruas apenas em determinados dias da semana. Essas medidas têm sido fundamentais para aumentar a adoção de NEVs no país.

Resultado diferente nos EUA

Enquanto isso, nos Estados Unidos, os veículos de nova energia ainda não ganharam tanta tração. A taxa de penetração no primeiro trimestre foi de 18%, uma leve queda em relação aos 18,8% registrados no quarto trimestre de 2023, segundo as últimas estimativas públicas da Wards Intelligence, citadas pela U.S. Energy Information Association. A diferença entre os dois mercados reflete as diferentes abordagens políticas e econômicas adotadas pelos dois países em relação à transição para uma mobilidade mais sustentável.

A contínua expansão do mercado de veículos de nova energia na China, apesar das pressões econômicas, destaca o compromisso do país em liderar a transição global para tecnologias automotivas mais limpas. À medida que o governo chinês continua a promover essas tecnologias, o mercado de NEVs na China pode servir de modelo para outras nações que buscam reduzir suas emissões e promover uma mobilidade mais sustentável.