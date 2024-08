EUA propõem banir software chinês em veículos autônomos e conectados

O Departamento de Comércio dos EUA está prestes a propor a proibição de software chinês em veículos autônomos e conectados nas próximas semanas, de acordo com fontes informadas sobre o assunto.

A administração Biden planeja emitir uma regra que proíbe o uso de software chinês em veículos com automação de Nível 3 e acima, o que também proibirá os testes nas estradas americanas de veículos autônomos produzidos por empresas chinesas. Além disso, a proposta visa barrar veículos com módulos de comunicação avançada desenvolvidos na China, segundo as fontes.

Sob a proposta, montadoras e fornecedores precisarão verificar que nenhum dos seus softwares de veículos conectados ou autônomos avançados foi desenvolvido por uma "entidade estrangeira de preocupação" como a China, afirmaram as fontes.

O Departamento de Comércio anunciou no mês passado que planeja emitir regras propostas sobre veículos conectados em agosto e espera impor limites a alguns softwares fabricados na China e em outros países considerados adversários.

Perguntado sobre o assunto, um porta-voz do Departamento de Comércio disse no domingo que o departamento "está preocupado com os riscos à segurança nacional associados às tecnologias conectadas em veículos conectados."

A proposta será emitida pelo Bureau of Industry and Security, que "focará em sistemas específicos de preocupação dentro do veículo. A indústria também terá a chance de revisar a regra proposta e enviar comentários."

Um porta-voz da Embaixada da China em Washington disse que os veículos elétricos são uma indústria globalizada. "Somente a divisão do trabalho e a cooperação podem trazer benefícios mútuos, e somente a concorrência justa pode trazer progresso tecnológico," disse o porta-voz, acrescentando: "A China insta os EUA a cumprir seriamente os princípios de mercado e as regras de comércio internacional, e a criar um campo de jogo justo para empresas de todos os países. A China defenderá firmemente seus direitos e interesses legítimos."

Na quarta-feira, a Casa Branca e o Departamento de Estado organizaram uma reunião com aliados e líderes da indústria para "abordar conjuntamente os riscos à segurança nacional associados aos veículos conectados," segundo o departamento. As fontes disseram que os funcionários divulgaram detalhes da regra planejada pela administração nessa reunião.

Reunião com aliados

A reunião contou com a presença de autoridades dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, União Europeia, Alemanha, Índia, Japão, Coreia do Sul, Espanha e Reino Unido, que "trocaram opiniões sobre os riscos de dados e segurança cibernética associados aos veículos conectados e certos componentes."

Também conhecido como automação condicional de direção, o Nível 3 envolve tecnologia que permite aos motoristas realizar atividades ao volante, como assistir a filmes ou usar smartphones, mas apenas sob condições limitadas.

Em novembro, um grupo de legisladores norte-americanos expressou preocupações sobre empresas chinesas coletando e manipulando dados sensíveis durante testes de veículos autônomos nos EUA e questionou 10 grandes empresas, incluindo Baidu, Nio, WeRide, Didi, Xpeng, Inceptio, Pony.ai, AutoX, Deeproute.ai e Qcraft.

Em cartas, o grupo disse que, nos 12 meses encerrados em novembro de 2022, empresas chinesas de veículos autônomos dirigiram mais de 724.205 km na Califórnia. Em julho de 2023, o Secretário de Transportes, Pete Buttigieg, afirmou que seu departamento tinha preocupações de segurança nacional sobre as empresas chinesas de veículos autônomos nos EUA.

A administração está preocupada com veículos conectados usando o sistema de monitoramento do motorista para ouvir ou gravar conversas dos ocupantes ou até mesmo tomar o controle do veículo.